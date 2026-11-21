Alertas

El área de Santa Fe será afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Se prevén abundantes precipitaciones en cortos períodos, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Los valores de precipitación acumulada podrían alcanzar entre 30 y 70 mm, superándose en forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste y la presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. A lo largo del día, el viento se mantendrá leve, y la humedad alta podría contribuir a la inestabilidad atmosférica. Las tormentas pronosticadas podrían comenzar a desarrollarse en horas de la tarde, trayendo consigo la posibilidad de lluvias intensas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 23 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 32°, con cielo cubierto. Para el martes 24 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 34°, con cielo despejado.