Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 23° y una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera un ambiente bastante caluroso y pegajoso. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad alta podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se prevén lluvias para el día de hoy, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. El domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28° con lluvias ligeras. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 22°, también con lluvias ligeras. Para el martes 24 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 19° con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 29° con lluvias ligeras.