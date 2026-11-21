Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en CABA?

La temperatura actual es de 18°.

¿Qué se espera para hoy?

Se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°.

¿Hay alertas meteorológicas?

No hay alertas vigentes para la ciudad.

¿Cómo estará el clima el domingo?

El domingo se prevé un cielo despejado con mínima de 17° y máxima de 30°.

¿Habrá lluvias en los próximos días?

Se espera posibilidad de lluvias ligeras el lunes.