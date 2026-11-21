Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 21 de noviembre
Este sábado 21 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará temperaturas que oscilarán entre los 18° y 29°. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico para el sábado 21 de noviembre
AlertasNo hay alertas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
AhoraLas condiciones actuales en CABA indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 18° y una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 84%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1010 hPa.
El clima hoy sábado 21 de noviembrePara hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica algo mayor a la temperatura real. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.
Pronóstico extendidoEl pronóstico para los próximos días en CABA es el siguiente: - **Domingo 22 de noviembre**: mínima 17°, máxima 30°, cielo despejado. - **Lunes 23 de noviembre**: mínima 19°, máxima 27°, cielo nublado. - **Martes 24 de noviembre**: mínima 19°, máxima 27°, posibilidad de lluvias ligeras. - **Miércoles 25 de noviembre**: mínima 14°, máxima 23°, cielo despejado. - **Jueves 26 de noviembre**: mínima 18°, máxima 27°, cielo despejado.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en CABA?
La temperatura actual es de 18°.
¿Qué se espera para hoy?
Se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas vigentes para la ciudad.
¿Cómo estará el clima el domingo?
El domingo se prevé un cielo despejado con mínima de 17° y máxima de 30°.
¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se espera posibilidad de lluvias ligeras el lunes.