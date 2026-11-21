Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 21 de noviembre
Este sábado 21 de noviembre, Córdoba se verá afectada por tormentas fuertes, con precipitaciones acumuladas de hasta 70 mm. La temperatura oscilará entre 14° y 22°, con alta humedad y viento moderado.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico de tormentas para el 21 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para el área de Córdoba, donde se prevén tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 mm y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Actualmente, el estado del cielo en Córdoba presenta lloviznas ligeras, con una temperatura de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 21°. La humedad se sitúa en un 73%, lo que contribuye a un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es buena, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla desde el sur a una velocidad de 4 m/s.
En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 14° y una máxima de 22°. El viento se mantendrá en niveles moderados, y la alta humedad podría acentuar la sensación de calor. Las lluvias se intensificarán a medida que avance el día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones y evitar salir si no es necesario.
Para los próximos días, el pronóstico indica que el domingo 22 de noviembre la mínima será de 15° y la máxima de 26°, con lloviznas ligeras. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, también con lloviznas. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras.