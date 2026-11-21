El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para el área de Córdoba, donde se prevén tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 mm y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Actualmente, el estado del cielo en Córdoba presenta lloviznas ligeras, con una temperatura de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 21°. La humedad se sitúa en un 73%, lo que contribuye a un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es buena, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla desde el sur a una velocidad de 4 m/s.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 14° y una máxima de 22°. El viento se mantendrá en niveles moderados, y la alta humedad podría acentuar la sensación de calor. Las lluvias se intensificarán a medida que avance el día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones y evitar salir si no es necesario.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el domingo 22 de noviembre la mínima será de 15° y la máxima de 26°, con lloviznas ligeras. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, también con lloviznas. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras.