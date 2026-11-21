Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18°, y la humedad se encuentra en un 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 30°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en un 54%, y el viento seguirá soplando a 3.6 m/s, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, Mendoza experimentará variaciones en el clima. El domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 27°, con algunas nubes. El lunes 23 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 31°, también con lluvias ligeras.