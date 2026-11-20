FOTO: Boca adapta su presentación para la final de la Sudamericana en Barranquilla

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) - Boca se encuentra en la antesala de la final de la Copa Sudamericana y ha comenzado a generar expectativa a través de sus redes sociales. En un video reciente, el club mostró el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, modificado para la ocasión al eliminar los colores rojo y blanco, típicos del equipo local.

El equipo argentino llegó a Barranquilla el miércoles por la noche y se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro en un duelo decisivo que se llevará a cabo el sábado a las 19:30. La publicación en redes del jueves contenía un mensaje que decía: "El escenario ya palpita la final, a lo Boca", acompañado de imágenes aéreas del estadio, el campo de juego y los vestuarios, todos decorados con los colores, escudos y fotos representativas de Boca.

Esta decisión ha sido bien recibida por muchos hinchas, quienes celebraron que el club optara por no exhibir los colores de su eterno rival, River Plate. Sin embargo, algunos críticos consideran que esta medida es excesiva, argumentando que no es necesario centrarse tanto en los colores del adversario.

Las redes sociales del club han estado muy activas en las últimas horas, mostrando diversas imágenes de la delegación oficial y de los aficionados que han viajado para apoyar al equipo. Estos hinchas han llenado los aeropuertos con los colores característicos de Boca.

En Colombia, los seguidores del club argentino han tomado las ciudades costeras de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, organizando banderazos para alentar a los futbolistas que saldrán a la cancha en busca de romper una racha de 18 años sin conquistar un título internacional.