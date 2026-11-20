Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- El director técnico de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, anticipó un ambiente propicio para Boca Juniors en las tribunas durante la final de la Copa Sudamericana, que se llevará a cabo en Barranquilla. Según el entrenador, en Colombia "son hinchas" del equipo argentino.

"Colombia es de Boca. Lo sabemos. La historia que hizo mi suegro hizo esto. Los neutrales van a estar con Boca y lo sabemos, pero vamos a hacer nuestro trabajo", afirmó el técnico, refiriéndose a la influencia de Carlos Bianchi en el club.

Domínguez justificó sus comentarios sobre la presión que enfrenta Boca para romper una sequía internacional que se extiende desde 2007, al tiempo que defendió el camino de su equipo, que se encuentra en su tercera final consecutiva.

"Dije lo de la presión de Boca porque a nosotros nos hablan de las finales perdidas. Es la tercera final consecutiva de Mineiro. Hay que valorar el esfuerzo del club y de los jugadores. Si rebotó no me interesa. Vivo en Brasil. No escuchaba lo que decían en Argentina, imaginate en Brasil. Estamos a un partido", manifestó.

El técnico también subrayó la dificultad del calendario local: "Estamos en una de las ligas más importantes y difíciles, con rivales peleando el descenso con jugadores de Selección. Eso no pasa en Argentina. Vamos a terminar con 70 partidos. La competencia interna es muy fuerte".

En relación al equipo, Domínguez mencionó que varios jugadores tienen problemas físicos y pospuso la decisión sobre la alineación titular: "Sabemos que tenemos muchos jugadores lesionados, pero tenemos la posibilidad de contar con algunos que se recuperaron. Tener al grupo completo sería ideal, pero vamos a esperar hasta la mañana de mañana para decidir quiénes están al 100% para disputar un partido de estas características", explicó.

Sobre la estrategia de juego, Domínguez coincidió con Rodolfo Arruabarrena: "No estamos mal físicamente. Somos un equipo bien preparado. Llegamos bien. Sabemos que contra un equipo argentino hay que prepararse. Estoy de acuerdo con Arruabarrena, que dijo que las finales se juegan de manera inteligente. Tenemos que aprovechar el momento. Después necesitaremos reducir sus posibilidades con nuestra defensa".

El DT también defendió la calidad de su plantel: "Tenemos jugadores con mucha experiencia, que tienen una batalla más por delante. Tenemos la chance de escribir nuestro nombre en el club. Estamos seguros de nuestro grupo. Creo en nuestros jugadores".

En cuanto al rival, Domínguez describió a Boca como "un equipo ordenado y agresivo" y reconoció la fortaleza del mediocampo xeneize, aunque expresó confianza en las capacidades de su equipo: "Sabemos la importancia de Boca en el mediocampo, pero también sabemos de lo que tenemos. Nuestra calidad también es interesante. Es un partido disputado. Estamos preparados para jugar contra un equipo argentino, para jugar contra un gran club, con grandes jugadores y un gran entrenador".

El entrenador elogió a Leandro Paredes, aunque aclaró que no se enfocará en marcarlo personalmente: "No es noticia que Paredes es el mejor del rival. Mientras menos pelotas toque va a ser mejor para nosotros. Vamos a evaluar escenarios. Las marcas individuales son tediosas. Si pongo a Bernard o a Fred a hacerlo van a perder credibilidad. La calidad de Paredes es única en el continente".

Además, minimizó el impacto del clima en Barranquilla y pidió a su equipo que muestre su mejor rendimiento: "El clima es muy caliente y muy húmedo. En Brasil se juega con un clima parecido, pero cuando rueda la pelota... Es una final. Afecta a los dos", declaró.

Domínguez concluyó afirmando que su familia estará presente en la ciudad colombiana: "Mi familia va a venir, como en todas las finales. Estoy muy contento con eso".

Lectura rápida

¿Qué dijo Eduardo Domínguez sobre la final?

El DT afirmó que en Colombia son hinchas de Boca y que el equipo argentino tendrá una fuerte presencia en las tribunas.

¿Cuántas entradas compró Boca?

Boca adquirió alrededor de 40.000 entradas para la final en Barranquilla.

¿Cuál es la presión que enfrenta Boca?

La presión radica en romper una sequía internacional que se extiende desde 2007.

¿Cómo está el plantel de Mineiro?

Varios jugadores de Mineiro tienen problemas físicos, y la alineación titular se definirá horas antes del partido.

¿Qué opinó sobre el clima en Barranquilla?

Domínguez afirmó que el clima afecta a ambos equipos y no será un factor decisivo.