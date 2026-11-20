FOTO: Las canillas que gotean son una de las acciones por mejorar.

En el marco de la llegada de las altas temperaturas a la provincia, Cadena 3 dialogó este viernes con Cristina Barrientos, jefa de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesas, sobre la imperiosa necesidad de tomar conciencia en torno al uso del agua potable.

Durante la entrevista, la vocera recordó que Córdoba es una provincia semiárida que depende exclusivamente del régimen de lluvias, ya que no cuenta con grandes ríos ni afluentes como el Paraná o el Río de la Plata.

Asimismo, precisó que las dos plantas potabilizadoras de la ciudad —Planta Suquía y Planta Los Molinos— trabajan al máximo de su capacidad en época estival, produciendo 183 millones de metros cúbicos anuales para abastecer a 1.600.000 habitantes.

En ese sentido, advirtió que el consumo promedio anual de 350 litros diarios por persona se dispara hasta alcanzar entre 400 y 450 litros en los días de mayor calor.

Al analizar las razones de estos picos de consumo, Barrientos señaló que el incremento responde directamente al inicio de hábitos de derroche en los hogares.

Entre las principales conductas inadecuadas, mencionó el riego de jardines con agua potable mediante mangueras abiertas, el vaciado innecesario de piletas —cuya agua puede mantenerse durante años con productos químicos— y las pérdidas en instalaciones internas por canillas que gotean.

Además, la representante remarcó otras acciones cotidianas, como dejar la canilla abierta mientras se lavan los platos, los dientes o el auto, así como la costumbre de dejar correr la ducha antes de ingresar a bañarse.

Por otro lado, la funcionaria enfatizó que la capacidad de potabilización de las plantas tiene un límite técnico y que, ante la imposibilidad de seguir incrementando la producción, se requiere un compromiso solidario de la población.

Barrientos explicó que, cuando el consumo se desborda en los barrios más cercanos a las plantas, los sectores ubicados en los extremos de la red sufren directamente la falta de suministro.

Frente a esta realidad, reiteró la premisa fundamental de la campaña de concientización: “El agua que se derrocha en un hogar es agua que irremediablemente le faltará a otra familia en la ciudad”.

Para contrarrestar esta problemática, la empresa viene desarrollando desde hace años importantes programas educativos orientados a sembrar la semilla del cuidado en las nuevas generaciones.

Uno de los pilares es el programa "Embajadores del Agua", que lleva 18 años consecutivos trabajando con más de 2.000 alumnos de nivel primario por año mediante charlas y visitas guiadas a las plantas potabilizadoras bajo el lema "No se cuida lo que no se conoce".

De manera complementaria, la iniciativa "Sustentics" capacita a estudiantes secundarios en el concepto de triple impacto y en la gestión responsable de recursos escasos.

Finalmente, Barrientos abogó por avanzar en políticas públicas e innovaciones constructivas que permitan reutilizar aguas grises para tareas de riego y limpieza sin recurrir al agua potable.

La vocera comparó la situación local con regiones donde la escasez estructural obliga a un uso sumamente restrictivo, señalando que las tarifas accesibles en la ciudad a veces desincentivan la contratación de camiones cisterna para el llenado de piscinas.

Como conclusión, recordó que el agua es un recurso vital, limitado y esencial para la supervivencia, instando a los cordobeses a modificar sus conductas para garantizar el suministro a toda la comunidad.

Entrevista de “Amamos Argentina”.