De Australia, a Barranquilla: la locura de un hincha por ver a Boca en la final de la Sudamericana
Mateo es cordobés, vive en Sydney y viajó cerca de 40 horas para estar presente en el partido decisivo.
19/11/2026 | 17:55Redacción Cadena 3
FOTO: El hincha de Boca que viajó hasta Barranquilla desde Australia.
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La Cadena del Gol
La pasión xeneize no entiende de distancias ni de husos horarios. Mateo, un hincha cordobés que vive en Australia, viajó cerca de 40 horas para estar presente en Barranquilla y alentar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El equipo de Cadena 3 Deportes lo encontró en la ciudad colombiana, donde ya se respira el clima de definición. Cuando el Xeneize clasificó a la final, Mateo no lo dudó: sacó los pasajes y emprendió el largo viaje desde el otro lado del mundo.
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“El jefe australiano no entendía nada”, contó entre risas, pero el amor por Boca pudo más. Dejó todo para estar cerca del equipo en una de las citas más importantes de los últimos años.
La historia de Mateo se suma a las muchas muestras de fanatismo que se viven en estas horas en Colombia, donde miles de hinchas ya coparon las calles de Barranquilla y Cartagena en la previa del partido del sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Informe de Mario Celedón.
Lectura rápida
¿Quién es Mateo? Es un hincha cordobés que vive en Australia.
¿A dónde viajó Mateo? Viajó a Barranquilla para alentar a Boca Juniors.
¿Cuánto tiempo le tomó el viaje? Cerca de 40 horas.
¿Qué evento está presenciando? La final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
¿Cuándo se jugará el partido? El sábado 21 de noviembre.