FOTO: La madre de Axel González denuncia a la policía del Chaco por la desaparición de su hijo

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- María Gómez ha responsabilizado a varios agentes de la policía del Chaco y afirmó que su hijo, Axel González, "lo hizo desaparecer la policía del Chaco", a seis meses de un hecho que ha conmocionado a toda la provincia, ya que aún no hay rastros del joven.

En este contexto, la mujer apuntó específicamente contra tres efectivos de la comisaría segunda de Fontana, localidad cercana a la ciudad de Resistencia, donde Axel fue visto por última vez en la madrugada del 17 de mayo.

"A mi hijo lo hizo desaparecer la policía del Chaco", enfatizó Gómez, quien se mostró indignada porque los presuntos responsables "siguen trabajando como si nada..."

Además, en declaraciones al canal Crónica TV, la madre del joven expresó su frustración al comentar que "el gobierno provincial ofrece 15 millones de pesos de recompensa por mi hijo y 250 por un yaguareté. Es una burla".

Axel desapareció en la madrugada del 17 de mayo, cuando se dirigía a visitar a su ex pareja en la zona de Puerto Tirol, acompañado por su amigo Ariel Lázaro. Este último indicó que Axel se mostró inquieto ante la presencia de un móvil policial, lo que lo llevó a salir corriendo sin motivos evidentes para tal reacción. Desde entonces, se desconoce su paradero.