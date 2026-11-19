Los hinchas de Belgrano despidieron al plantel con un banderazo
La cita se dio este jueves desde las 16 en la rotonda de ingreso al camino que lleva al Centro de Formación Armando Pérez en Villa Esquiú. "El Pirata" juega este viernes.
19/11/2026 | 18:10Redacción Cadena 3
FOTO: Los hinchas de Belgrano despidieronn al plantel con un banderazo
FOTO: Los hinchas de Belgrano despidieronn al plantel con un banderazo
Belgrano llevó a cabo este jueves un “banderazo” para despedir al primer equipo antes del viaje a Buenos Aires para visitar a Vélez Sarsfield por el choque de los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional.
La medida es similar a la tomada antes de la partida de la delegación para enfrentar a Argentinos Juniors, durante las semifinales del Apertura que finalmente quedó en manos del Celeste.
La movida con los hinchas se pactó a las 16 de este jueves, concentrándose en la rotonda del Camino al Gateado y Camino de las Cortaderas hasta el ingreso a Avenida de Circunvalación, ya que el recorrido llevó luego al plantel al aeropuerto Ambrossio Taravella.
"El Pirata" enfrentará a Vélez en el partido que abrirá los octavos de final del Torneo Clausura este viernes desde las 20 en el estadio José Amalfitani.
Lectura rápida
¿Qué se organiza? Un “banderazo” para despedir al primer equipo de Belgrano.
¿Quiénes participan? Los hinchas de Belgrano.
¿Cuándo se realiza? Este jueves a las 16.
¿Dónde se llevará a cabo? En la rotonda del Camino al Gateado y Camino de las Cortaderas.
¿Por qué se organiza? Para despedir al equipo antes de su viaje a Buenos Aires para enfrentar a Vélez Sarsfield.