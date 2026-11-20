FOTO: Un menor herido grave tras ser atropellado en Circunvalación y trasladado en helicóptero.

Un adolescente de 15 años fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) luego de un episodio vial ocurrido durante la tarde de este viernes sobre avenida Circunvalación, a la altura de avenida Espinosa, en Rosario.

El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) activó el código rojo para concretar el traslado de urgencia. Según la información preliminar, el menor presentaba un traumatismo de cráneo grave, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre su evolución clínica.

En cuanto a las circunstancias del episodio, las primeras versiones indican que un automóvil habría embestido al adolescente, aunque la mecánica del hecho todavía no cuenta con confirmación oficial.

El despliegue del operativo sanitario generó demoras en la circulación sobre Circunvalación durante la tarde, mientras se realizaban las tareas de asistencia y traslado.

Por el momento, se aguarda información oficial que permita precisar cómo ocurrió el episodio y conocer el estado de salud del adolescente.