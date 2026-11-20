FOTO: Paredes habló en la previa a la final de la Sudamericana.

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) - Leandro Paredes, mediocampista de Boca, mantuvo un tono relajado en la antesala de la final de la Copa Sudamericana. En sus declaraciones, afirmó: "No siento que tengamos presión. Tenemos que disfrutar lo que estamos pasando y se lo trato de transmitir a mis compañeros".

El jugador de la Selección argentina subrayó la relevancia de este encuentro en su trayectoria: "La previa de la final se afronta con las mismas ganas. Me tocó jugar finales importantes y esta será otra". Además, enfatizó que este partido tiene un significado especial para él, dado que es hincha del club: "Es el partido más importante desde mi vuelta".

Respecto a la situación actual de Atlético Mineiro, que llega a la final sin haber ganado en siete encuentros y tras perder el clásico ante Cruzeiro, Paredes comentó: "Sabemos y somos conscientes del momento que atraviesan, pero no creo que influya demasiado en una final".

El mediocampista también se refirió a su rol como líder dentro del plantel, destacando la importancia de transmitir confianza a los más jóvenes: "Yo trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando".

Con respecto a las expectativas de romper una sequía internacional de 18 años, Paredes concluyó: "Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y se lo trato de transmitir a mis compañeros".