Leandro Paredes: "No sentimos presión" en la previa de la final de la Sudamericana con Boca
El mediocampista destacó la importancia del partido, el más relevante desde su regreso al club. Paredes se mostró confiado y centrado en disfrutar el momento junto a sus compañeros.
FOTO: Paredes habló en la previa a la final de la Sudamericana.
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) - Leandro Paredes, mediocampista de Boca, mantuvo un tono relajado en la antesala de la final de la Copa Sudamericana. En sus declaraciones, afirmó: "No siento que tengamos presión. Tenemos que disfrutar lo que estamos pasando y se lo trato de transmitir a mis compañeros".
El jugador de la Selección argentina subrayó la relevancia de este encuentro en su trayectoria: "La previa de la final se afronta con las mismas ganas. Me tocó jugar finales importantes y esta será otra". Además, enfatizó que este partido tiene un significado especial para él, dado que es hincha del club: "Es el partido más importante desde mi vuelta".
Respecto a la situación actual de Atlético Mineiro, que llega a la final sin haber ganado en siete encuentros y tras perder el clásico ante Cruzeiro, Paredes comentó: "Sabemos y somos conscientes del momento que atraviesan, pero no creo que influya demasiado en una final".
El mediocampista también se refirió a su rol como líder dentro del plantel, destacando la importancia de transmitir confianza a los más jóvenes: "Yo trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando".
Con respecto a las expectativas de romper una sequía internacional de 18 años, Paredes concluyó: "Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y se lo trato de transmitir a mis compañeros".
Lectura rápida
¿Qué dijo Paredes sobre la presión?
No siente presión y enfatiza la importancia de disfrutar el momento junto a sus compañeros.
¿Cuál es la relevancia de este partido para él?
Es el partido más importante desde su regreso a Boca y lo afronta con muchas ganas.
¿Cómo ve la situación de Atlético Mineiro?
Considera que su mal momento no influirá en el rendimiento en la final.
¿Qué mensaje transmite a los jóvenes del plantel?
Busca transmitir confianza y la importancia de disfrutar cada instante del juego.
¿Qué expectativas hay sobre la final?
Se espera romper una sequía internacional de 18 años, algo que motiva al equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]