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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, Salta presentará un día mayormente soleado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 32°. La humedad será del 74% y el viento soplará a 2 m/s.

10/11/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el martes 10 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky y la temperatura actual es de 16°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 74% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 32°. Las condiciones climáticas serán mayormente soleadas, con un viento leve que no superará los 3 m/s. La humedad se mantendrá en un 74%, lo que podría generar una sensación de calor moderada durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en las condiciones climáticas. El miércoles 11 de noviembre se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 32°, con probabilidad de light rain. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 33°, con moderate rain en el pronóstico. Para el viernes 13 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, con light rain. El sábado 14 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con moderate rain. Finalmente, el domingo 15 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con light rain.

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