Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 10 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con light rain, con una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 41%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento, con una velocidad de 1.54 m/s, y la humedad del 41% contribuirán a un ambiente fresco y algo húmedo. Las lluvias ligeras que se presentan en la mañana podrían continuar durante el día, aunque se espera que la intensidad disminuya hacia la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se prevén temperaturas en ascenso. El miércoles 11 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo despejado. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima de 34°, con algunas nubes. Para el viernes 13 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 30°, con cielo despejado. El sábado 14 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 22°, con nubes dispersas. Finalmente, el domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras.