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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 15° y 29°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la jornada.

10/11/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico para el 10 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con broken clouds, la temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad es del 60%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 11 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 35°, con cielo despejado. El jueves 12, la mínima será de 21° y la máxima de 36°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el viernes 13, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 36°, con lluvias de alta intensidad. El sábado 14, la mínima será de 20° y la máxima de 28°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 15, se espera una mínima de 22° y una máxima de 28°, también con lluvias moderadas.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera para hoy?
Se espera un clima agradable con temperaturas entre 15° y 29°.

¿Cuál es la condición actual del tiempo?
El cielo está parcialmente nublado, con una temperatura de 17° y viento suave.

¿Qué pronóstico hay para mañana?
El miércoles se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 35°, con cielo despejado.

¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras el jueves y lluvias de alta intensidad el viernes.

¿Cómo estará el fin de semana?
El sábado y domingo se prevén lluvias moderadas, con temperaturas entre 20° y 28°.

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