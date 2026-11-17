Este martes 17 de noviembre, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta cálido, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 30°. La jornada se caracteriza por cielos con broken clouds, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol a lo largo del día.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 72%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el norte, contribuyendo a la frescura del ambiente.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y la humedad pueden influir en la percepción térmica, por lo que se recomienda estar atentos a las variaciones a lo largo del día. La presión atmosférica se sitúa en 1003 hPa, lo que indica un ambiente estable.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el miércoles 18 de noviembre la mínima será de 20° y la máxima de 29°, con cielos mayormente nublados. Para el jueves 19, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 26°, también con cielos nublados. El viernes 20, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 18° y máximas de 22°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 21, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con cielos parcialmente nublados.