En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Ahora país

Argentina

En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Ahora país

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 15° y 26°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento moderado. Conocé todos los detalles del pronóstico extendido.

10/11/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en CABA para el martes 10 de noviembre

FOTO: Estado del tiempo en CABA para el martes 10 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 24° y una sensación térmica similar de 24°. La humedad se encuentra en 57%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3.78 m/s desde el noreste, contribuyendo a la sensación térmica.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar incomodidad en algunas horas del día. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante la jornada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en CABA mostrará variaciones significativas. El miércoles 11 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el jueves 12, la mínima será de 18° y la máxima de 24°, con cielo despejado. El viernes 13, se espera una mínima de 19° y una máxima de 24°, con nubes cubiertas. Finalmente, el sábado 14, la mínima será de 19° y la máxima de 22°, con lluvias moderadas pronosticadas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf