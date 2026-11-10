Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

FOTO: Estado del tiempo en CABA para el martes 10 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En este momento, el cielo enpresenta, con una temperatura actual dey una sensación térmica similar de. La humedad se encuentra en, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los, y el viento sopla adesde el noreste, contribuyendo a la sensación térmica.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar incomodidad en algunas horas del día. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante la jornada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones significativas. El miércoles 11 de noviembre, se anticipa una mínima dey una máxima de, con posibilidad de. Para el jueves 12, la mínima será dey la máxima de, con cielo despejado. El viernes 13, se espera una mínima dey una máxima de, con nubes cubiertas. Finalmente, el sábado 14, la mínima será dey la máxima de, conpronosticadas.