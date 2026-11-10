Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA
presenta nubes cubiertas
, con una temperatura actual de 24°
y una sensación térmica similar de 24°
. La humedad se encuentra en 57%
, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m
, y el viento sopla a 3.78 m/s
desde el noreste, contribuyendo a la sensación térmica.
El clima hoy martes 10 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15°
y una máxima de 26°
. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar incomodidad en algunas horas del día. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante la jornada.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en CABA
mostrará variaciones significativas. El miércoles 11 de noviembre, se anticipa una mínima de 20°
y una máxima de 27°
, con posibilidad de lluvias ligeras
. Para el jueves 12, la mínima será de 18°
y la máxima de 24°
, con cielo despejado. El viernes 13, se espera una mínima de 19°
y una máxima de 24°
, con nubes cubiertas. Finalmente, el sábado 14, la mínima será de 19°
y la máxima de 22°
, con lluvias moderadas
pronosticadas.