Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad es del 51%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se sitúa en 1023 hPa.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. Los vientos serán suaves, contribuyendo a un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con buena visibilidad.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el martes 10 de noviembre, mínima de 17° y máxima de 25°, con cielo despejado. El miércoles 11 de noviembre, mínima de 18° y máxima de 24°, con algunas nubes. El jueves 12 de noviembre, mínima de 19° y máxima de 22°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, mínima de 18° y máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras.