Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 9 de noviembre
Este lunes 9 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 12° y 23°. El cielo se presentará despejado, con vientos suaves y buena visibilidad. Conocé todos los detalles del clima.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad es del 51%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se sitúa en 1023 hPa.
El clima hoy lunes 9 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. Los vientos serán suaves, contribuyendo a un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias y con buena visibilidad.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, el pronóstico indica: el martes 10 de noviembre, mínima de 17° y máxima de 25°, con cielo despejado. El miércoles 11 de noviembre, mínima de 18° y máxima de 24°, con algunas nubes. El jueves 12 de noviembre, mínima de 19° y máxima de 22°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, mínima de 18° y máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se espera un día con cielo despejado, mínima de 12° y máxima de 23°.
¿Cómo están las condiciones actuales?
El cielo está despejado, con 21° de temperatura y 51% de humedad.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Qué se prevé para mañana?
El martes se espera una mínima de 17° y máxima de 25°, con cielo despejado.
¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se prevén lluvias ligeras para el viernes 13 de noviembre.