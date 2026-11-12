Una teoría radical sugiere que el universo es el doble de viejo de lo que creíamos

Una nueva teoría cosmológica está ganando atención tras los hallazgos de investigadores de la Universidad de Ottawa, quienes propusieron que el universo podría ser de 26.7 mil millones de años, casi el doble de la edad aceptada de 13.8 mil millones de años. Este modelo sugiere que no se requiere de materia oscura ni de energía oscura para explicar el comportamiento del cosmos.

Si se confirma esta teoría, podría ofrecer una explicación radicalmente diferente sobre la evolución del universo y ayudar a resolver uno de los enigmas más desconcertantes de la astronomía moderna: la existencia de galaxias sorprendentemente grandes y maduras en un momento en que el modelo convencional indica que apenas deberían estar formándose.

Un universo sin materia oscura ni energía oscura

Durante 2025 y 2026, Rajendra Gupta, profesor adjunto en el Departamento de Física de la Universidad de Ottawa, junto con el investigador postdoctoral Dr. Nikolaos Samaras, evaluaron un marco cosmológico alternativo conocido como CCC+TL en comparación con varias observaciones astronómicas clave.

El término significa "constantes de acoplamiento covariantes más luz cansada". En lugar de depender de la materia oscura y la energía oscura, el modelo propone que algunos de los efectos atribuidos a estos componentes misteriosos podrían resultar de cambios en el tiempo en las constantes físicas fundamentales que determinan cómo interactúan las partículas y las fuerzas.

A lo largo de las décadas, los astrónomos han buscado evidencia directa de la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura se cree que proporciona gravedad adicional que ayuda a explicar cómo se mueven las galaxias y cómo se mantienen unidas las grandes estructuras cósmicas. La energía oscura es el término que se utiliza para referirse a lo que está causando que la expansión del universo se acelere. A pesar de que observaciones extensas respaldan sus efectos gravitacionales y cosmológicos, ninguno de estos componentes ha sido identificado directamente.

El marco cosmológico predominante, conocido como ΛCDM, incorpora ambos elementos. A pesar de su éxito en explicar una amplia gama de observaciones, enfrenta preguntas planteadas por el descubrimiento de galaxias que se desarrollaron inesperadamente en el universo temprano.

“La mayoría de los modelos emergentes explican solo un conjunto limitado de observaciones”, afirmó el profesor Gupta. “Un nuevo modelo no debe entrar en conflicto con los pilares de la cosmología y la astrofísica, y nuestros hallazgos cumplen con ese desafío, incluyendo el aún no publicado desafío del fondo cósmico de microondas”.

Probar una teoría tan fundamentalmente diferente requiere más que ajustar el modelo estándar. El modelo CCC+TL modifica las ecuaciones de Einstein y Friedmann, que describen la gravedad y cómo se expande el universo. Como resultado, Gupta y Samaras tuvieron que desarrollar ecuaciones y programas informáticos específicamente adaptados a su modelo para cada prueba.

El nuevo modelo cosmológico supera varias pruebas clave

Los investigadores informaron que el modelo CCC+TL produjo resultados consistentes con varias mediciones astronómicas importantes. Una prueba clave involucró los elementos ligeros creados poco después del Big Bang, incluyendo hidrógeno y helio. El modelo alternativo predijo abundancias que coincidieron con las calculadas utilizando el marco cosmológico estándar.

También concordó con las mediciones de cronómetros cósmicos, que permiten a los astrónomos reconstruir la historia de la expansión cósmica comparando las edades de las galaxias a diferentes distancias. Estas mediciones proporcionan una forma independiente de examinar cómo ha cambiado la tasa de expansión a lo largo de miles de millones de años.

Otra prueba significativa se centró en el movimiento de las galaxias. En un estudio reciente publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, los investigadores examinaron todas las 175 galaxias en la base de datos SPARC. Encontraron que su modelo podía reproducir las curvas de rotación observadas sin invocar la materia oscura.

Las curvas de rotación describen qué tan rápido orbitan las estrellas y el gas a diferentes distancias de los centros de las galaxias. Bajo la gravedad convencional, la materia visible por sí sola generalmente no puede explicar estos movimientos, que es una de las principales razones por las que los científicos creen en la existencia de la materia oscura.

El equipo también investigó la dilatación temporal en las observaciones de supernovas. La dilatación temporal se refiere a la aparente elongación de los eventos a lo largo del tiempo cuando se observan a través de vastas distancias cósmicas. Su análisis ofreció apoyo adicional para el modelo CCC+TL, aunque el artículo de investigación sigue en revisión.

Explicando los movimientos de las galaxias sin materia invisible

Los investigadores también examinaron el Bullet Cluster, un famoso sistema de cúmulos de galaxias en colisión que proporciona algunas de las pruebas observacionales más sólidas para la materia oscura.

En este sistema, la mayor parte de la materia ordinaria se concentra en un gas extremadamente caliente que emite rayos X. Sin embargo, las observaciones muestran que gran parte del efecto gravitacional está asociado con las galaxias en lugar del gas. La explicación estándar es que la materia oscura invisible pasó a través de la colisión junto con las galaxias.

Bajo el modelo CCC+TL, el efecto gravitacional adicional predicho por el modelo también sigue a las galaxias en lugar del gas caliente, pero sin requerir materia oscura. Los investigadores enfatizan que este resultado es solo una prueba inicial de concepto y que se requieren investigaciones más detalladas.

“Las observaciones atribuidas a la materia oscura y la energía oscura probablemente se originan en constantes de acoplamiento covariantes”, agregó el profesor Gupta, quien examina esta posibilidad más a fondo en un artículo separado que explora el origen de la materia oscura y la energía oscura.

¿Podría el universo ser el doble de viejo de lo que pensábamos?

Quizás la implicación más intrigante del modelo involucra las galaxias más tempranas jamás observadas.

Astrónomos que utilizaron el Telescope James Webb han descubierto galaxias que parecen sorprendentemente masivas y maduras para su temprano lugar en la historia cósmica. Su existencia ha planteado preguntas sobre cuán rápido podrían haberse formado estrellas y galaxias después del Big Bang.

El modelo CCC+TL ofrece una posible respuesta al otorgar al universo temprano sustancialmente más tiempo para desarrollarse.

En el modelo cosmológico estándar, el universo tenía aproximadamente 300 millones de años durante el período conocido como amanecer cósmico, cuando emergían las primeras generaciones de estrellas y galaxias. En el mismo desplazamiento al rojo observado, sin embargo, el modelo CCC+TL colocaría la edad del universo en aproximadamente 4.6 mil millones de años.

El desplazamiento al rojo mide cuánto se ha desplazado la luz de un objeto distante hacia longitudes de onda más largas y rojas. Los astrónomos lo utilizan para estudiar galaxias distantes e investigar etapas anteriores de la historia cósmica.

Bajo el modelo alternativo, las galaxias observadas a desplazamientos al rojo extremadamente altos habrían tenido miles de millones de años adicionales para crecer. Los investigadores calcularon que las primeras galaxias serían aproximadamente 12 veces más grandes tanto en tamaño como en masa que lo predicho por la cosmología estándar, según hallazgos publicados en Galaxies 13, 115.

“Las galaxias imposibles se convierten en galaxias predecibles”, explica el profesor Gupta. “Predecimos que existen galaxias mucho más allá de las distancias que el Telescope James Webb ha alcanzado”.

El James Webb podría poner a prueba la teoría radical

Las próximas observaciones podrían proporcionar una oportunidad importante para investigar esta predicción.

El programa GLIMPSE del Telescope James Webb tiene como objetivo buscar galaxias extremadamente distantes, potencialmente alcanzando desplazamientos al rojo superiores a 50. Estas observaciones indagarían en un período excepcionalmente temprano en la historia del universo bajo el marco cosmológico estándar.

Según los modelos convencionales, puede que no haya habido tiempo suficiente para que se ensamblaran grandes galaxias a tales desplazamientos extremos. El modelo CCC+TL no impone la misma restricción porque su cronología cósmica permite sustancialmente más tiempo para el desarrollo de las galaxias.

Encontrar galaxias a estas distancias podría, por lo tanto, proporcionar otra forma importante de comparar las explicaciones en competencia. Sin embargo, tales descubrimientos no establecerían, por sí mismos, que el modelo alternativo es correcto.

Aunque los investigadores informan resultados alentadores en varias pruebas cosmológicas importantes, el modelo CCC+TL sigue siendo una propuesta poco convencional que requiere un examen independiente adicional. El modelo cosmológico estándar continúa explicando una amplia gama de observaciones astronómicas, y cualquier reemplazo debe demostrar en última instancia un éxito comparable o mayor.

Para Gupta, los últimos hallazgos ofrecen una razón para seguir investigando la posibilidad de que el universo funcione de manera diferente a lo que los científicos asumen actualmente.

“El éxito debería alentar a los astrónomos a tomar el nuevo modelo en serio. Es un desafío entenderlo y aplicarlo, pero creemos que extiende la física del universo más allá de los límites de ΛCDM”, concluyó el profesor Gupta.