Un nuevo avance en computación cuántica: memoria que vibra como cuerdas de guitarra

Un equipo de investigadores de ETH Zurich ha realizado un importante avance en el campo de la computación cuántica al desarrollar un computador que almacena información a través de vibraciones microscópicas, similar a cómo las cuerdas de una guitarra producen notas musicales. Esta innovación promete hacer que las computadoras cuánticas sean más compactas, potentes y eficaces en la preservación de datos.

Las vibraciones en cuestión ocurren a frecuencias que escapan al oído humano, dentro de un diminuto chip cuántico, donde funcionan como una nueva forma de memoria. La investigadora Yiwen Chu y su equipo han encontrado que al aprovechar estas vibraciones, es posible procesar información de manera eficiente y acceder a una memoria de trabajo flexible. "La interacción entre el procesador cuántico y la memoria cuántica proporciona una base crucial para establecer computadoras cuánticas como herramientas poderosas y fiables para realizar cálculos que no son factibles con computadoras convencionales", afirmó Chu.

Este avance, publicado en la revista Science, introduce un enfoque diferente en el diseño de computadoras cuánticas. En lugar de integrar estrechamente el procesamiento de información y el almacenamiento, como se hace en muchos sistemas actuales, el equipo de Chu desarrolló una arquitectura que asigna roles más distintos a estas funciones.

Inspirados en el diseño básico de las computadoras digitales convencionales, donde la unidad central de procesamiento (CPU) realiza cálculos mientras que la información se almacena por separado en la memoria de acceso aleatorio (RAM), el sistema cuántico de Chu sigue un principio similar. Un qubit superconductor actúa como la unidad de procesamiento y control, mientras que una memoria cuántica separada mantiene temporalmente la información necesaria durante los cálculos.

La diferencia principal radica en cómo se almacena esa información. En lugar de ser guardada electromagnéticamente, como es habitual, la información en la memoria cuántica de este sistema se almacena en forma de vibraciones mecánicas. Esto permite que las computadoras cuánticas aprovechen propiedades inusuales de la física cuántica, como la superposición y el entrelazamiento, que podrían permitirles resolver cálculos extremadamente complejos más rápidamente que las computadoras convencionales.

Uno de los mayores desafíos en la computación cuántica es mantener un control preciso sobre la información cuántica. Los estados utilizados para los cálculos son frágiles, y perturbaciones mínimas pueden causar la pérdida de información. La nueva arquitectura, que utiliza resonadores mecánicos para sostener la información en patrones de vibración específicos, facilita el acceso y la manipulación de estados cuánticos con alta precisión.

El equipo de Chu demostró que su sistema puede llevar a cabo cálculos cuánticos utilizando técnicas computacionales fundamentales como la transformación cuántica de Fourier y la búsqueda de períodos, ambas esenciales en la computación cuántica. El éxito en estas tareas requiere que el sistema almacene, controle y mantenga relaciones coherentes entre múltiples estados cuánticos simultáneamente.

Este desarrollo no solo representa un avance en la memoria cuántica, sino que también establece un camino hacia computadoras cuánticas más potentes y versátiles. Aunque la tecnología aún está en sus primeras etapas, el equipo de ETH Zurich continúa investigando cómo escalar su enfoque para sistemas más grandes y complejos.