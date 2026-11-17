Los medicamentos populares para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, como semaglutida y tirzepatide, pueden tener efectos que van más allá de la pérdida de peso y el control de la glucosa. Recientes estudios sugieren que estos fármacos también influyen en procesos biológicos relacionados con la función cerebral, lo que plantea la posibilidad de que puedan ayudar a preservar la memoria y las habilidades cognitivas.

Para explorar esta posibilidad, investigadores de la Universidad de Gotemburgo y la Universidad de Copenhague revisaron la evidencia científica existente, invitadas por la revista Science. Los estudios en animales indicaron que los medicamentos GLP-1 pueden influir en el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, la investigación en humanos ha mostrado hallazgos menos consistentes. Análisis de registros de salud de pacientes revelaron una asociación entre el tratamiento con GLP-1 y un menor riesgo de demencia en personas con diabetes tipo 2. Aunque estos hallazgos observacionales son alentadores, no pueden determinar si los medicamentos son responsables del menor riesgo.

Resultados más definitivos también han suscitado interrogantes. En los ensayos clínicos EVOKE y EVOKE+ de Novo Nordisk, la semaglutida no logró frenar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas. A pesar de que el tratamiento afectó varios marcadores biológicos asociados con Alzheimer, esos cambios no se tradujeron en una desaceleración medible de la enfermedad.

Posibles beneficios cognitivos de los medicamentos para la pérdida de peso

A pesar de los decepcionantes resultados sobre Alzheimer, los investigadores creen que los medicamentos GLP-1 podrían ofrecer beneficios cognitivos a ciertos grupos de pacientes. Las personas con obesidad o diabetes tipo 2 a menudo enfrentan dificultades con la atención, la planificación y la velocidad de procesamiento de información. Estos problemas cognitivos están frecuentemente asociados con la salud metabólica y la función de los vasos sanguíneos, lo que sugiere que podrían responder de manera diferente al tratamiento en comparación con los cambios provocados por la enfermedad de Alzheimer.

Mejorar la regulación del azúcar en sangre, el metabolismo o la salud vascular podría ayudar a preservar las habilidades cognitivas, incluso si los mismos medicamentos no pueden frenar una enfermedad neurodegenerativa ya establecida.

Investigaciones futuras y nuevas oportunidades de tratamiento

Stina Börchers, primera autora de la revisión y investigadora asociada a las universidades mencionadas, enfatizó la necesidad de determinar si iniciar el tratamiento más temprano podría marcar la diferencia. "Necesitamos averiguar si estos tratamientos pueden ayudar a las personas con obesidad o diabetes a preservar sus habilidades cognitivas, especialmente si el tratamiento comienza antes de que se establezcan problemas cognitivos. También es importante identificar qué pacientes podrían beneficiarse", comentó Börchers.

Una pregunta central sin respuesta es cómo los medicamentos GLP-1 podrían influir en el cerebro. Sus posibles efectos cognitivos podrían derivarse de mejoras en la salud metabólica, acciones directas dentro del cerebro o una combinación de ambos. Comprender estos mecanismos podría ayudar a los investigadores a identificar a los pacientes más propensos a beneficiarse y potencialmente conducir al desarrollo de medicamentos diseñados específicamente para apoyar la memoria y otras habilidades cognitivas.

Christoffer Clemmensen, autor senior de la revisión y líder de un grupo de investigación en la Universidad de Copenhague, ve una oportunidad de utilizar tratamientos cada vez más avanzados para la obesidad para explorar la conexión entre el metabolismo y el cerebro. "Los medicamentos para la obesidad se están volviendo cada vez más sofisticados, ofreciendo nuevas oportunidades para entender cómo la regulación metabólica influye en la función cerebral. Al desentrañar los efectos directos e indirectos de estos fármacos en el cerebro, podríamos, en última instancia, desarrollar tratamientos específicamente orientados a preservar la función cognitiva", afirmó Clemmensen.

Los investigadores están pidiendo ensayos clínicos que evalúen la memoria, la atención y otras habilidades cognitivas desde el inicio del tratamiento. Seguir estos cambios a lo largo del tiempo podría ayudar a establecer si los medicamentos GLP-1 realmente protegen la función cerebral y aclarar quién podría beneficiarse más. También subrayan que el tratamiento no está exento de posibles desventajas, especialmente para los adultos mayores y las personas que son físicamente frágiles. La pérdida de peso rápida puede llevar a una reducción de la masa muscular, lo que podría debilitar la función física y contrarrestar algunos de los posibles beneficios. Por lo tanto, un monitoreo cuidadoso será esencial mientras los investigadores investigan si los medicamentos actuales para la pérdida de peso y la diabetes podrían eventualmente proporcionar nuevas formas de proteger el cerebro.