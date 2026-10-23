Implantes dentales pueden secuestrar el sistema inmunológico, revelan científicos

Los implantes dentales han sido una solución popular para reemplazar dientes perdidos, sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Rutgers reveló que estos implantes pueden tener efectos adversos en el sistema inmunológico. Alrededor del 10% al 20% de los pacientes que reciben implantes dentales desarrollan peri-implantitis, una infección grave que compromete el hueso de la mandíbula circundante.

Este estudio, publicado en PNAS Nexus, identificó un mecanismo sorprendente detrás de la resistencia a los antibióticos en estas infecciones. Los investigadores encontraron que las bacterias pueden corroer los implantes de titanio, liberando partículas microscópicas que interfieren con las células inmunitarias. Estas partículas activan un estado de inflamación excesiva que contribuye a la destrucción del hueso de la mandíbula.

Los científicos examinaron muestras de tejido humano y realizaron experimentos con células inmunitarias en laboratorio, además de utilizar ratones genéticamente modificados. Identificaron un canal de calcio en los macrófagos, las células inmunitarias que engullen bacterias, que se activa por las partículas de titanio. Desactivar este canal en los ratones previno el avance de la enfermedad.

El descubrimiento proporciona un objetivo farmacológico viable para tratar una condición que afecta a hasta uno de cada cinco receptores de implantes dentales y que genera costos superiores a mil millones de dólares anuales en sistemas de salud a nivel mundial.

"Por primera vez, mostramos por qué todos los tratamientos antibióticos que funcionan alrededor de los dientes no son efectivos en los implantes", afirmó Georgios Kotsakis, autor principal del estudio y decano asistente de investigación clínica en la Rutgers School of Dental Medicine. "Ahora que conocemos la causa, podemos comenzar a desarrollar terapias".

La similitud de la peri-implantitis con la periodontitis, la enfermedad de las encías que afecta a los dientes naturales, ha sido un enigma. Ambas condiciones comienzan con las mismas bacterias, pero responden de manera diferente a los tratamientos. Mientras que los antibióticos y la limpieza profesional pueden resolver infecciones alrededor de los dientes naturales, alrededor de los implantes, estos tratamientos son efectivos en menos de la mitad de los casos.

Investigaciones anteriores se centraron en las bacterias responsables de estas infecciones, pero el equipo de Kotsakis decidió explorar el material del implante. Encontraron que las bacterias en las superficies de los implantes crean biofilms ácidos que dañan lentamente el titanio. Con el tiempo, esta corrosión libera partículas microscópicas de metal.

Una vez liberadas, estas partículas de titanio atraen una toxina bacteriana conocida como lipopolisacárido, que las recubre, creando un objetivo engañoso para el sistema inmunológico. Los macrófagos intentan consumir estas partículas, pero al no poder digerir el titanio, quedan atrapados en un estado de inflamación prolongada.

Como resultado, los macrófagos producen grandes cantidades de moléculas de señalización inflamatoria, lo que contribuye a la degradación del hueso que sostiene el implante dental, al mismo tiempo que se vuelven menos efectivos en combatir las bacterias que causaron la infección inicialmente.

Los experimentos de laboratorio mostraron que los macrófagos expuestos a partículas de titanio engulleron menos de la mitad de las bacterias en comparación con las células inmunitarias que no habían estado en contacto con estas partículas. "Estas partículas son imanes que atraen la toxina bacteriana y secuestran el sistema inmunológico, impidiendo que elimine las bacterias", explicó Kotsakis. "Se genera una tormenta perfecta que desafía a los antibióticos".

Tras descubrir cómo las partículas de titanio alteran las defensas inmunológicas, los investigadores exploraron la vía molecular responsable de esta reacción dañina, vinculándola al canal de calcio TRPC1 en los macrófagos. Este canal es fundamental en la respuesta inflamatoria provocada por las partículas de titanio y las toxinas bacterianas.

Los resultados sugieren un enfoque potencialmente nuevo para tratar la peri-implantitis, centrándose en la respuesta inmunitaria en lugar de depender exclusivamente de los antibióticos. Con el financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud, Kotsakis y su equipo están evaluando posibles medicamentos que actúen sobre esta misma vía molecular en células humanas.

Aunque la investigación abre la puerta a futuras terapias, también subraya la importancia de la limpieza dental adecuada para quienes ya tienen implantes. La limpieza profesional regular sigue siendo la mejor protección conocida contra la peri-implantitis. Sin embargo, las técnicas utilizadas durante estos procedimientos pueden marcar una diferencia significativa.

Hasta hace aproximadamente una década, muchos dentistas limpiaban los implantes con los mismos escaladores metálicos que se utilizan para los dientes naturales. Investigaciones recientes han demostrado que estas herramientas pueden dañar y corroer las superficies de titanio, lo que podría liberar partículas adicionales y acelerar la enfermedad. Actualmente, se han estandarizado métodos de limpieza no abrasivos, ayudando a proteger las superficies de los implantes y reducir el riesgo de complicaciones.

Los hallazgos ofrecen una nueva explicación sobre por qué algunas infecciones de implantes dentales son tan difíciles de tratar y sugieren una dirección prometedora para el desarrollo de terapias más efectivas.