Descubren que un supervolcán japonés se está recargando con magma fresco tras milenios

Investigadores de la Universidad de Kobe han realizado un descubrimiento significativo en el fondo del mar cerca de la caldera Kikai en Japón, uno de los supervolcanes más poderosos de la Tierra. A 7,300 años de una de las erupciones más devastadoras de la historia, un vasto reservorio de magma se está recargando, ofreciendo una visión única sobre cómo los sistemas volcánicos gigantes reabastecen sus suministros de magma.

El equipo utilizó encuestas sísmicas submarinas para revelar la existencia de este reservorio, lo que podría ayudar a los científicos a entender mejor el comportamiento de otros supervolcanes, como el Yellowstone en Estados Unidos y Toba en Indonesia. La información obtenida permitirá mejorar la capacidad de prever señales de advertencia ante futuras erupciones.

El proceso de acumulación de magma es crucial para comprender cómo ocurren las erupciones de calderas gigantes. Estas erupciones pueden modificar drásticamente el paisaje, liberando cantidades de magma que podrían cubrir áreas extensas. Cuando se libera tal volumen, la roca sobre el reservorio vacío puede colapsar, formando una depresión amplia conocida como caldera.

La caldera Kikai, que se encuentra en su mayoría bajo el océano, experimentó su última erupción significativa hace aproximadamente 7,300 años, convirtiéndose en la más grande del Holoceno, la época geológica que comenzó hace unos 11,700 años. Aunque se sabe que los volcanes de caldera pueden erupcionar más de una vez, aún se desconoce cómo se acumulan las grandes cantidades de magma necesarias para estas erupciones.

El geofísico Nobukazu Seama destacó la importancia de comprender cómo se acumula el magma: "Debemos entender cómo se acumulan grandes cantidades de magma para comprender cómo ocurren las erupciones de caldera gigantes".

La ubicación submarina de Kikai ha permitido a los investigadores realizar encuestas geológicas extensivas. En colaboración con la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre (JAMSTEC), utilizaron arreglos de cañones de aire para generar pulsos sísmicos que viajaron a través de la corteza terrestre. Los sismómetros en el fondo del océano registraron cómo se movieron estas ondas a través de la roca subterránea.

Los hallazgos, publicados en Communications Earth & Environment, revelaron una región sustancial con una alta proporción de magma justo debajo del sitio de la erupción masiva de Kikai. Al analizar las mediciones sísmicas, el equipo pudo determinar el tamaño y la forma del reservorio subterráneo, sugiriendo que ocupa el mismo sistema de almacenamiento de magma que estuvo involucrado en la erupción antigua.

Quizás el hallazgo más intrigante es que el magma actual bajo Kikai no parece ser simplemente material sobrante de la erupción catastrófica de hace milenios. Investigaciones anteriores indicaron que un nuevo domo de lava ha estado desarrollándose en el centro de la caldera durante aproximadamente 3,900 años, lo que sugiere que el magma almacenado fue suministrado por nuevas inyecciones de roca fundida desde el interior de la corteza terrestre.

Seama resumió: "Esto significa que el magma presente en el reservorio bajo el domo de lava es probablemente magma recién inyectado". Este proceso de recarga no indica que otra erupción catastrófica sea inminente, sino que revela cómo un reservorio de magma puede ser recargado a lo largo de miles de años.

Los investigadores esperan mejorar las técnicas sísmicas utilizadas en Kikai para investigar el movimiento y almacenamiento de magma con mayor detalle. Seama concluyó: "Queremos refinar los métodos que han demostrado ser útiles en este estudio para comprender mejor los procesos de re-inyección. Nuestro objetivo final es poder monitorear mejor los indicadores cruciales de futuras erupciones gigantes".