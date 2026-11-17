El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participó, por segundo año consecutivo, de la Hackatón ArcelorMittal Acindar, un evento que ha sido declarado de interés institucional por la organización. A través de su Programa de Promoción de Vocaciones Científicas (VocAr), el Consejo brindó mentorías a los equipos finalistas, guiándolos en el desarrollo de sus proyectos y también formando parte del jurado del evento.

Desde 2018, la Hackatón ArcelorMittal Acindar reúne a estudiantes y docentes de escuelas secundarias y técnicas de todo el país, donde durante unos días crean ideas, prototipos y soluciones a problemas reales de sus comunidades. Para la edición de 2026, los desafíos se presentaron bajo el lema "La tecnología como aliada de la comunidad", abarcando los ejes de Salud y Cuidados, Ambiente, Educación, Inclusión y Diversidad.

En esta novena edición, especialistas del CONICET participaron en actividades de formación y mentorías para los cinco grupos finalistas, ofreciendo respuestas a consultas y sugerencias para mejorar las presentaciones. El equipo de mentores incluyó a Agustín Freiberg Hoffmann, especialista en psicometría; Silvia Schiaffino, experta en inteligencia artificial; Mercedes Ximena Hug, en desarrollo infantil; Alejandro Nadra, en modelado de proteínas; y Alejandro Luis Hernández, en sistemas de acondicionamiento térmico de viviendas.

El equipo ganador fue "Las Tinas" del Colegio San José de Rafaela, Santa Fe, con su proyecto "Haptia", que consiste en un cinturón diseñado para personas ciegas que complementa el bastón. Este dispositivo utiliza motores de vibración distribuidos en la cintura para ayudar a reconocer la ubicación de objetos, siendo especialmente útil en espacios reducidos o con obstáculos. Además, busca resolver la escasa disponibilidad de pavimentos podotáctiles en Rafaela, que facilitan la circulación de personas con discapacidad visual.

La investigadora Mercedes Ximena Hug, mentora del grupo, destacó el compromiso y la claridad del equipo en la problemática que abordaron. Expresó que la mentoría les permitió afianzar su propuesta y resolver dudas. "Fue una experiencia gratificante y felicito al equipo Las Tinas por su victoria", comentó.

Los proyectos finalistas fueron expuestos ante un jurado de expertos que brindó devoluciones valiosas. Martina Cecilia Avalos, investigadora del CONICET, comentó que este año la elección fue difícil debido a la alta calidad de los proyectos presentados, todos con problemáticas claramente definidas y un análisis cuidadoso.

Avalos subrayó la importancia del acompañamiento del CONICET, indicando que contribuyó a la claridad de las soluciones propuestas y a la profundidad del análisis realizado por los jóvenes. "La mirada de los jóvenes también enriquece al CONICET. Es un círculo virtuoso donde todos ganamos", agregó.

Los científicos participantes coincidieron en que el apoyo del CONICET en este tipo de iniciativas es fundamental para fomentar vocaciones científico-tecnológicas y conectar a los jóvenes con el sistema científico y productivo, buscando soluciones a problemáticas reales de manera colaborativa.