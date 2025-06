Colapinto explicó los problemas del viernes: "No me sentí cómodo con el auto"

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un inicio desafiante en las prácticas libres del Gran Premio de Austria, en el circuito de Red Bull Ring.

A pesar de las condiciones óptimas para la competencia, el joven de Alpine no logró encontrar el ritmo esperado, ubicándose en la 16ª posición en la FP1 (1:06.246) y cayendo al 20º puesto en la FP2 (1:06.176).

Con un tono autocrítico pero optimista, Colapinto analizó su desempeño y señaló los aspectos a mejorar de cara a la clasificación.

“No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana”, expresó el piloto argentino tras las sesiones.

??Declaraciones de Franco Colapinto post prácticas



"No fue muy bien. No me sentí muy cómodo en general, en curvas rápidas más que nada que es un poco mi fuerte.



No estuve muy cómodo con el auto, con un balance muy diferente de una curva a otra.



Nada, hay que trabajar para… pic.twitter.com/QxfKamegyJ — Colapinto News???? (@Colapinto_news) June 27, 2025

Estas declaraciones reflejan las dificultades que enfrentó para adaptarse al comportamiento del monoplaza en el trazado austríaco, especialmente en las curvas de alta velocidad, donde suele destacar.

Rendimiento y comparación con Gasly

El análisis de los tiempos revela que Colapinto quedó rezagado respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly. En la FP1, Gasly marcó un tiempo de 1:05.780, superando al argentino por 0.466 segundos.

La brecha se amplió en la FP2, donde el francés registró 1:05.613, aventajando a Colapinto por 0.563 segundos. Sin embargo, el argentino destacó un aspecto positivo: su rendimiento con el tanque lleno. “Con mucha nafta fuimos rápidos, más rápidos que Pierre en las dos sesiones, así que hay que entender de vuelta el por qué de eso como en Canadá y volver más fuertes mañana”, afirmó, recordando su capacidad para mejorar en la jornada del sábado, como ocurrió en el Gran Premio de Canadá.

Colapinto profundizó en las sensaciones al volante: “Mejoraron el resto, me está costando en general creo esas curvas un poco más rápidas que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo. Hay que trabajar, pero creo que en general hay un par de cosas para aprender”. Este análisis evidencia la necesidad de ajustes en la configuración del Alpine para recuperar la confianza en las secciones más exigentes del circuito.

El piloto no ocultó su frustración por los problemas recurrentes en las jornadas de viernes. Con un toque de humor, comentó: “Creo que todavía no soy fan de los viernes, por el momento. Estuve encontrando un poco más de ritmo durante la noche en las últimas rondas. Soy muy fuerte con el auto cargado de combustible, pero entonces no soy rápido sin la carga completa. Solo hay trabajo que hacer por la noche”.

Tras la FP1, Colapinto y su equipo exploraron diferentes configuraciones, pero los resultados no fueron los esperados. “Lo que veíamos al principio del día de hoy, después de la FP1, que no habían muchas opciones para ir en la dirección que quería ir, pero bueno... Hay que buscar otra cosa”, explicó. A pesar de los contratiempos, el argentino se mostró enfocado en el trabajo nocturno: “Hay que tratar de encontrar algunos tiempos de vuelta. Vamos a trabajar duro, pero no es tan agradable tener el hábito. Podría ser bueno tener un buen viernes un día”.

Mirando hacia el sábado

“En P1, creo que empecé un poco mejor, estaba cerca de Pierre. El ritmo con el auto cargado sigue siendo bueno. Después, en P2, tal vez dimos un paso atrás de cuando empezamos. Creo que todavía tienen que encontrar algunas cosas más. Solo hay que trabajar y entender el porqué”.

Informe de Fran Reale.