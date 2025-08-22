En vivo

Sociedad

Vialidad Nacional inicia mejoras sobre la Ruta 33 entre A012 y Rufino

Los trabajos comenzarán este lunes en Firmat y se extenderán hasta Rufino, con intervenciones de bacheo y repavimentación en sectores rurales y urbanos de la Ruta Nacional 33.

22/08/2025 | 14:37Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Las tareas incluyen la utilización de 10.000 toneladas de concreto asfáltico.

Vialidad Nacional anunció que este lunes 25 de agosto comenzarán nuevos trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre el cruce con la Ruta Nacional A012 y la localidad de Rufino.

Las tareas incluyen la utilización de 10.000 toneladas de concreto asfáltico en caliente para bacheo, con fresado de deformaciones y desprendimientos, además de la colocación de una nueva capa de rodamiento en los sectores intervenidos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los primeros trabajos se desarrollarán en la travesía urbana de Firmat, donde se prevé reducción de carriles y paso alternado de vehículos. Para garantizar la seguridad de los usuarios, el operativo contará con banderilleros y cartelería preventiva que señalizará los frentes de obra. En tanto, el tramo entre Pérez, Zavalla y la A012 será atendido por la cuadrilla que actualmente trabaja en Venado Tuerto y que tiene asiento en el campamento Casilda.

El plan de mejoras se extenderá a lo largo de distintos tramos rurales y urbanos de la traza, con el objetivo de mantener las condiciones de transitabilidad en un corredor clave de la provincia de Santa Fe, que será incluido en la nueva Red Federal de Concesiones. Vialidad recordó que las intervenciones se ejecutan de manera progresiva para minimizar el impacto en la circulación diaria.

Para emergencias viales, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención de Vialidad Nacional al 0800-222-6272 o al 0800-333-0073, disponibles las 24 horas, o a través de Whatsapp. Asimismo, se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar en el portal oficial argentina.gob.ar/rutasnacionales.

