Sociedad

El juez Aldo Alurralde supervisa personalmente las obras en la Ruta Nacional 11

El magistrado recorrió los tramos críticos de la ruta para verificar que las obras de mantenimiento y repavimentación se ejecuten según lo ordenado por la justicia, asegurando seguridad vial y cumplimiento efectivo de los amparos.

15/08/2025 | 07:53Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Alurralde visitó los tramos críticos de la ruta 11.

El juez federal Aldo Alurralde, de Reconquista y Santa Fe, se destacó recientemente por supervisar personalmente los avances en la reparación de la Ruta Nacional 11, cumpliendo con los amparos que él mismo había ordenado para que Vialidad Nacional repare los baches y cráteres de la vía. La iniciativa busca asegurar que las decisiones judiciales se traduzcan en resultados concretos para la sociedad.

Alurralde visitó los tramos críticos de la ruta, específicamente en el kilómetro 702, antes de la entrada a La Gallareta, y en el kilómetro 916, pasando Florencia. En ambos sectores constató que los empleados de Vialidad Nacional estaban ejecutando las tareas de repavimentación y mantenimiento comprometidas por la justicia.

El magistrado sostuvo que es fundamental que un juez supervise cómo se implementan sus sentencias, especialmente cuando afectan directamente la vida de los ciudadanos. “Cuando toda la sociedad se ve involucrada en las decisiones que uno toma dentro de su despacho, entiendo que el juez debe salir y ver si verdaderamente se cumple con esto que afecta a la sociedad”, afirmó Alurralde.

El seguimiento de estas obras cobra especial relevancia tras la disolución temporal de Vialidad Nacional y la posterior marcha atrás en la administración de sus recursos. Gracias a la intervención judicial, los trabajos se reactivaron sin que los afectados tuvieran que presentar nuevamente sus recursos de amparo, asegurando la continuidad del mantenimiento y la seguridad vial en la región.

Informe de Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Quién supervisó la reparación de la Ruta Nacional 11? El juez federal Aldo Alurralde.

¿Qué tramos de la ruta fueron visitados? El kilómetro 702 y el kilómetro 916.

¿Por qué es importante la supervisión del juez? Porque afecta directamente la vida de los ciudadanos.

¿Qué ocurrió con Vialidad Nacional? Sufrió una disolución temporal y cambios en la administración de recursos.

¿Cuál fue el resultado de la intervención judicial? Se reactivaron los trabajos sin necesidad de presentar nuevos recursos de amparo.

