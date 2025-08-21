En vivo

Deportes

Liga de Quito dio un golpe, eliminó a Botafogo y avanzó en la Libertadores

Fue victoria por 2-0, con resultado global de 2-1, por la vuelta de los octavos de final del torneo más importante del continente.

21/08/2025 | 20:56Redacción Cadena 3

FOTO: Liga de Quito venció a Botafogo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. (Foto NA: @Libertadores)

Liga de Quito se impuso este jueves por 2-0 ante Botafogo de Brasil en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador.

Los goles para el conjunto ecuatoriano fueron obra de Gabriel Villamíl, a los 7 minutos del primer tiempo, y de Lisandro Alzugaray, de penal a los 15 minutos del complemento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, Richard Mina fue expulsado en los locales a los 38 minutos de la segunda mitad, dejando al equipo con diez jugadores.

Con este resultado, los dirigidos por Tiago Nunes no solo se clasificaron a los cuartos de final del torneo más importante del continente, sino que también dejaron en el camino al último campeón del certamen (victoria 3-1 frente Atlético Mineiro en 2024) revirtiendo un adverso resultado de 0-1 obtenido en la ida en Río de Janeiro.

Ahora, Liga de Quito deberá medirse ante San Pablo de Brasil en la siguiente instancia, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de la competición. Primero, tendrá que visitar a El Nacional por la Serie A de Ecuador, el próximo domingo desde las 15:00.

Tras la derrota en la ida por la mínima, aunque con un buen desempeño futbolístico, LDU llegaba a este encuentro obligada a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. No solo lograron el triunfo, sino que además lo hicieron por una diferencia de dos goles claves que valieron para sellar el pase a la próxima ronda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego de una serie de rebotes, Gabriel Villamil capturó la pelota dentro del área y sacó un potente remate que batió al arquero John para abrir el marcador antes de los diez primeros minutos de juego e igualar la serie 1-1.

Ya en la segunda mitad, el conjunto de Quito salió decidido a buscar otro tanto que les dé el pase a los cuartos de final y lo consiguió de la mano de Alzugaray. Tras la volea del defensor Ricardo Adé, el balón impactó en el brazo de Marlon Freitas y el árbitro Facundo Tello sancionó la pena máxima.

El atacante argentino se hizo cargo de la presión y ejecutó el disparo desde los doce pasos al palo izquierdo, mientras que el guardameta brasileño se arrojó hacia el otro lado.

A pocos minutos del final, Richard Mina cometió una fuerte infracción sobre Jeffinho y vio la tarjeta roja, dejando al elenco ecuatoriano con diez futbolistas agazapados en su propia área para evitar el gol que igualara la llave.

Lectura rápida

¿Qué evento ocurrió? Liga de Quito venció a Botafogo en la Copa Libertadores.

¿Quiénes participaron? Los equipos fueron Liga de Quito y Botafogo.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido fue el jueves 21 de agosto de 2025.

¿Dónde se realizó el encuentro? Se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Ecuador.

¿Cómo quedaron los resultados? El partido finalizó 2-0, con un resultado global de 2-1 a favor de Liga de Quito.

[Fuente: Noticias Argentinas]

