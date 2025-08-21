River busca destrabar la serie ante Libertad de Paraguay
En la ida, los dirigidos por Marcelo Gallardo rescataron un discreto empate sin goles como visitantes. Juegan desde las 21:30. Transmite Cadena 3.
21/08/2025 | 21:22Redacción Cadena 3
FOTO: River quiere meterse entre los ocho mejores de América.
River recibe a Libertad de Paraguay, con el objetivo de destrabar la serie ante su gente y conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate sin goles en la ida.
El encuentro se lleva a cabo a partir de las 21:30 en el estadio Mas Monumental. El árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR está su compatriota Cristhian Ferreyra. Habrá transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.
Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:
