River busca destrabar la serie ante Libertad de Paraguay

FOTO: River quiere meterse entre los ocho mejores de América.

River recibe a Libertad de Paraguay, con el objetivo de destrabar la serie ante su gente y conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate sin goles en la ida.

El encuentro se lleva a cabo a partir de las 21:30 en el estadio Mas Monumental. El árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR está su compatriota Cristhian Ferreyra. Habrá transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

