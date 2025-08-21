En vivo

Deportes

River busca destrabar la serie ante Libertad de Paraguay

En la ida, los dirigidos por Marcelo Gallardo rescataron un discreto empate sin goles como visitantes. Juegan desde las 21:30. Transmite Cadena 3.

21/08/2025 | 21:22Redacción Cadena 3

FOTO: River quiere meterse entre los ocho mejores de América.

River recibe a Libertad de Paraguay, con el objetivo de destrabar la serie ante su gente y conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate sin goles en la ida.

El encuentro se lleva a cabo a partir de las 21:30 en el estadio Mas Monumental. El árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR está su compatriota Cristhian Ferreyra. Habrá transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este jueves?
Se enfrentarán River Plate y Libertad de Paraguay.

¿Cuál es el objetivo de River en este partido?
Buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se disputará este jueves a las 21:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mas Monumental.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro será Andrés Matonte de Uruguay.

[Fuente: Noticias Argentinas]

