River jugó un partido para el olvido, pero apareció Armani en los penales
Comentario de Jorge Parodi.
22/08/2025 | 00:20Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Armani contuvo el penal que desató la alegría "millonaria".
Audio. River jugó un partido para el olvido, pero apareció Armani en los penales
La Cadena del Gol
Copa Libertadores. River venció a Libertad por penales y logró un trabajoso pase a cuartos de final
Fue 3-1 en el “Monumental”. Armani atajó el disparo del triunfo. El partido terminó 1-1. “El Millo” jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión de Galoppo. En la ida, igualaron sin goles. Palmeiras, próximo rival.
