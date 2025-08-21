En vivo

River venció a Libertad por penales y logró un trabajoso pase a cuartos de final

Fue 3-1 en el “Monumental”. Armani atajó el disparo del triunfo. El partido terminó 1-1. “El Millo” jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión de Galoppo. En la ida, igualaron sin goles. Palmeiras, próximo rival.

21/08/2025 | 23:35Redacción Cadena 3

FOTO: "El Millonario" desata su alegría y Armani lo celebra de manera especial.

FOTO: Armani, el héroe de la noche: atajó el penal de la victoria para el "Millonario".

FOTO: El conjunto "millonario" avanzó a la siguiente instancia del torneo continental.

River avanzó este jueves a la noche a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado en el "Monumental".

El resultado global fue 1-1, ya que, en el partido de ida en Asunción, ambos conjuntos empataron sin goles

El arquero del "Millonario", Franco Armani, atajó el penal del triunfo a Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para el elenco argentino, convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta. Por su parte, el disparo de Marcos Acuña fue tapado por el guardameta Martin Silva. En tanto, para los dirigidos por Sergio Aquino anotó únicamente Diego Viera.

Los primeros noventa minutos finalizaron en empate 1-1, con un gol de Sebastián Driussi, a los 29 minutos del primer tiempo para los comandados por Marcelo Gallardo, mientras que Robert Rojas igualó el duelo, a los 43 del mismo período.

Con este resultado, el conjunto de Núñez se medirá ante Palmeiras -eliminó por 4-0 global a Universitario de Perú- en los cuartos de final del torneo internacional más importante del continente.

Resumen del partido

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El primer gol de River (Driussi)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El empate de Libertad (Rojas)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/


[Fuente: Noticias Argentinas]

