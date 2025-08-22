En vivo

Sociedad

Alerta hoy por viento fuerte: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este viernes en varias zonas del país.

22/08/2025 | 06:23Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta por vientos hoy.

El mal clima se mantiene este viernes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán.

FOTO: Alerta meteorológica por vientos fuertes.

Según el organismo, “en el este de Formosa, este de Chaco, norte de Corrientes y sudoeste de Misiones se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 20 y 40 Km/h con ráfagas de 70 Km/h, pudiendo ser superados de forma puntual".

En el resto de la región indicada se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.

Lectura rápida

¿Qué se mantiene en varias zonas del país?
El mal clima se mantiene en varias zonas del país con alertas por viento fuerte.

¿Quién renovó las alertas?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por viento fuerte.

¿Cuándo se emite la alerta?
La alerta se mantiene este viernes en varias zonas del país.

¿Dónde se encuentra el alerta amarilla?
El alerta amarilla está vigente en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Misiones, entre otras.

¿Cómo se prevén los vientos en la región?
Se prevén vientos del sector norte y sur con velocidades que oscilan entre 20 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h.

Sociedad

Opinión

