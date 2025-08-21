En vivo

River vs. Libertad (PY)

Argentina

River vs. Libertad (PY)

Rosario

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

Melina Uliarte

Agostina y Conrado

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Alerta meteorológica por vientos fuertes para este viernes en Córdoba capital

La Municipalidad informó que, entre las 6 y las 9, ingresará un frente frío, acompañado de ráfagas muy intensas durante toda la jornada. Piden precaución a los automovilistas. 

21/08/2025 | 21:28Redacción Cadena 3

FOTO: El viernes 22 de agosto estará marcado por el viento en Córdoba.

La Municipalidad de Córdoba emitió una alerta meteorológica por vientos fuertes para este viernes y brindó una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes.

Se espera el ingreso de un frente de aire frío entre las 6 y las 9, acompañado por ráfagas de viento muy intensas que se desarrollarán durante toda la jornada, según lo informado en la cuenta de X del Palacio 6 de Julio.

Recomendaciones

En caso de tener que conducir, hacerlo con máxima precaución, a una velocidad moderada y una distancia prudente de los demás automovilistas.

Respetar las indicaciones de cualquier autoridad que trabaje para la seguridad y prevención.

Sociedad

Opinión

