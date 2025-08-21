Alerta meteorológica por vientos fuertes para este viernes en Córdoba capital

FOTO: El viernes 22 de agosto estará marcado por el viento en Córdoba.

La Municipalidad de Córdoba emitió una alerta meteorológica por vientos fuertes para este viernes y brindó una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes.

Se espera el ingreso de un frente de aire frío entre las 6 y las 9, acompañado por ráfagas de viento muy intensas que se desarrollarán durante toda la jornada, según lo informado en la cuenta de X del Palacio 6 de Julio.

#ATENCIÓN | Alerta meteorológica por vientos fuertes. ??



Se informa que entre las 06:00 y las 09:00 horas de este viernes 22 se registrará un ingreso de frente frío, acompañado por ráfagas de viento muy fuertes que se desarrollarán durante toda la jornada. pic.twitter.com/xbkKF0f2O0 — Municipalidad de Córdoba (@MuniCba) August 21, 2025

Recomendaciones

En caso de tener que conducir, hacerlo con máxima precaución, a una velocidad moderada y una distancia prudente de los demás automovilistas.

Respetar las indicaciones de cualquier autoridad que trabaje para la seguridad y prevención.