Alerta meteorológica por vientos fuertes para este viernes en Córdoba capital
La Municipalidad informó que, entre las 6 y las 9, ingresará un frente frío, acompañado de ráfagas muy intensas durante toda la jornada. Piden precaución a los automovilistas.
21/08/2025 | 21:28Redacción Cadena 3
FOTO: El viernes 22 de agosto estará marcado por el viento en Córdoba.
La Municipalidad de Córdoba emitió una alerta meteorológica por vientos fuertes para este viernes y brindó una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes.
Se espera el ingreso de un frente de aire frío entre las 6 y las 9, acompañado por ráfagas de viento muy intensas que se desarrollarán durante toda la jornada, según lo informado en la cuenta de X del Palacio 6 de Julio.
Recomendaciones
En caso de tener que conducir, hacerlo con máxima precaución, a una velocidad moderada y una distancia prudente de los demás automovilistas.
Respetar las indicaciones de cualquier autoridad que trabaje para la seguridad y prevención.