Wanda Nara evalúa irse a vivir a Italia tras propuesta laboral importante

Wanda Nara estuvo viajando mucho en los últimos días y explicó que se debe a propuestas laborales en el exterior, como por ejemplo las grabaciones del reality Love is blind, en México, con Darío Barassi.

Pero ahora se quedaría en Argentina porque comenzaría a grabar otro reality. Se trata de Masterchef Celebrity, que será conducido por Wanda Nara y saldría en la pantalla de Telefe al término de La Voz Argentina.

Sin embargo, la mediática deslizó la posibilidad de irse del país y vivir nuevamente en Italia, nación donde nacieron sus hijas con Mauro Icardi.

"¡Qué difícil! Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia muy importante, implica mudanza", reveló Wanda en sus redes sociales, horas después de haber llorado frente a las cámaras y compararse con Julieta Prandi por considerar que Mauro Icardi fue muy violento con ella durante su matrimonio.