Suspensión de shows y enojo: el difícil momento de L-Gante

El intérprete de cumbia 420 y RKT Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, debió cancelar sus shows en Uruguay ya que se encuentra imposibilitado para salir del país por ser parte del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la inscripción del músico se hizo extensiva a más de la mitad de las provincias del país, “en virtud de los convenios de colaboración informática suscriptos oportunamente con cada uno”.

Además, el intérprete debía presentarse mañana en “El Polo” y, a través de redes sociales, se comunicó: “Por razones personales del artista, nos vemos forzados a suspender el evento programado para el viernes. Quedamos a la espera de que se solucionen estos temas que son de público conocimiento para reprogramar la fecha”.

Este medio pudo confirmar que, en el país vecino, hay “gente molesta” a causa del gasto de los espectáculos que suman un total aproximado de US$36 mil, con el fin de armar los conciertos en donde debía presentarse Valenzuela.

El conflicto viene a causa de que el músico no abona la correspondiente cuota alimenticia para su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. Por tanto, en diálogo con NA, el abogado Juan Pablo Merlo, representante de Báez, consideró: “Cuando alguien tiene intenciones -refiere a revertir la situación-, se sientan y arreglan. Pero no, -Valenzuela- no tiene intenciones de arreglar”.