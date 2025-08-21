Parte de guerra: quién va ganando la batalla del golpe fiscal

Por Adrián Simioni

La lucha entre el gobierno y la oposición es como una especie de guerra. La batalla del golpe fiscal se presenta como un conflicto entre dos bandos: el gobierno y la oposición, en gran parte representada por el kirchnerismo. Esta guerra legislativa se desarrolla en un contexto donde múltiples leyes se discuten, se vetan y se vuelven a tratar en el Congreso, generando un clima de constante incertidumbre.

El eje de este conflicto gira en torno al equilibrio fiscal y su impacto en la inflación. Las leyes que se discuten abarcan diversos sectores, pero todas comparten un hilo conductor: el efecto que su aprobación o rechazo tendrá sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del país. En este sentido, la oposición logró un avance significativo al revertir el veto de una ley relacionada con la discapacidad, aunque su futuro en el Senado aún es incierto.

Por otro lado, el gobierno se mantiene firme en su victoria respecto al aumento de jubilados y el bono correspondiente, que no lograron ser aprobados debido a la falta de apoyo suficiente en el Congreso. Esto implica un ahorro considerable para el Estado, que se traduce en un superávit primario del 1.1% del PBI, antes de considerar el pago de intereses de deuda. Sin embargo, el costo total de las leyes en discusión podría alcanzar un 2.30% del PBI, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país.

La situación se complica aún más con la moratoria y otros proyectos que se encuentran en el limbo legislativo. La falta de consenso y la posibilidad de veto por parte del gobierno dificultan la aprobación de medidas que podrían tener un efecto acumulativo en el gasto público. A pesar de esto, el gobierno ha logrado evitar un gasto significativo hasta el momento, mientras que la oposición se aferra a la posibilidad de avanzar en la ley de discapacidad.

Desde el punto de vista financiero, los bonos han mostrado un leve repunte, lo que podría indicar cierta confianza en el mercado. Sin embargo, la incertidumbre persiste. Cada día trae consigo nuevos avances y retrocesos en esta batalla legislativa, donde el futuro fiscal del país pende de un hilo.