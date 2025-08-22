FOTO: De la Sota cuestionó el apoyo que Schiaretti y Llaryora le dieron a Milei.

La diputada nacional Natalia de la Sota, candidata a renovar su banca por Defendamos Córdoba, habló en Cadena 3 de la situación política a pocos meses de las elecciones legislativas de octubre.

Sobre la reciente actividad en el Congreso, la legisladora destacó la importancia de rechazar el veto a la emergencia y discapacidad, ya que considera que se trata de "uno de los sectores más vulnerables y que más necesita del cuidado del Estado".

La diputada criticó la postura del Gobierno nacional, afirmando que "deja afuera un gran sector de la sociedad" al priorizar la macroeconomía y el equilibrio fiscal sobre las necesidades de las personas. En ese marco, aseguró que "detrás de ese excel, donde la cuenta da cero, hay rostros humanos" que sufren la situación actual.

Respecto a la disputa en el peronismo cordobés, la funcionaria reflexionó sobre el impacto que tuvo el aval que Juan Schiaretti y Martín Llaryora le dieron a Javier Milei en el Congreso, y se distanció de los mismos.

"Yo no acompañé la ley bases. Ellos entendieron que sí, porque había que darle gobernabilidad, etc. Pero yo considero en lo más profundo que ha sido un grandísimo error darle esa herramienta a este Presidente. De ahí en adelante hemos votado distinto, nos hemos posicionado distintos respecto a este Gobierno nacional. Por lo tanto, me parece natural que hoy estemos en posiciones distintas en esta elección", amplió. Y aseguró que ella es "una opción para aquellos cordobeses que no convalidan las políticas de Milei".

En esa misma línea, agregó: "Yo me he mantenido firme y que he mantenido coherencia en mis votos en el Congreso, en lo que he dicho, en lo que siento y en lo que pienso".

Sobre su futuro político, se mostró abierta a la posibilidad de ser gobernadora, pero aclaró que su enfoque actual está en representar a los sectores vulnerables y en presentar una alternativa viable en esta elección, que represente a los sectores afectados por las políticas de Milei.

Entrevista de Radioinforme 3.