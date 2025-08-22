De la Sota cuestionó el apoyo que Schiaretti y Llaryora le dieron a Milei
"Nos hemos posicionado distinto respecto al Gobierno nacional", dijo en Cadena 3 la diputada. Y manifestó ser "una opción para aquellos cordobeses que no convalidan las políticas de Milei".
22/08/2025 | 08:30Redacción Cadena 3
FOTO: De la Sota cuestionó el apoyo que Schiaretti y Llaryora le dieron a Milei.
-
Audio. De la Sota cuestionó el apoyo que Schiaretti y Llaryora le dieron a Milei
Radioinforme 3
La diputada nacional Natalia de la Sota, candidata a renovar su banca por Defendamos Córdoba, habló en Cadena 3 de la situación política a pocos meses de las elecciones legislativas de octubre.
Sobre la reciente actividad en el Congreso, la legisladora destacó la importancia de rechazar el veto a la emergencia y discapacidad, ya que considera que se trata de "uno de los sectores más vulnerables y que más necesita del cuidado del Estado".
La diputada criticó la postura del Gobierno nacional, afirmando que "deja afuera un gran sector de la sociedad" al priorizar la macroeconomía y el equilibrio fiscal sobre las necesidades de las personas. En ese marco, aseguró que "detrás de ese excel, donde la cuenta da cero, hay rostros humanos" que sufren la situación actual.
/Inicio Código Embebido/
Legislativas 2025. Natalia De la Sota presentó lista en Córdoba: "Defender derechos con voz propia"
La diputada nacional formalizó su candidatura por Defendamos Córdoba, un nuevo espacio político que busca "defender derechos y dignidad" en las elecciones del 26 de octubre.
/Fin Código Embebido/
Respecto a la disputa en el peronismo cordobés, la funcionaria reflexionó sobre el impacto que tuvo el aval que Juan Schiaretti y Martín Llaryora le dieron a Javier Milei en el Congreso, y se distanció de los mismos.
"Yo no acompañé la ley bases. Ellos entendieron que sí, porque había que darle gobernabilidad, etc. Pero yo considero en lo más profundo que ha sido un grandísimo error darle esa herramienta a este Presidente. De ahí en adelante hemos votado distinto, nos hemos posicionado distintos respecto a este Gobierno nacional. Por lo tanto, me parece natural que hoy estemos en posiciones distintas en esta elección", amplió. Y aseguró que ella es "una opción para aquellos cordobeses que no convalidan las políticas de Milei".
En esa misma línea, agregó: "Yo me he mantenido firme y que he mantenido coherencia en mis votos en el Congreso, en lo que he dicho, en lo que siento y en lo que pienso".
Sobre su futuro político, se mostró abierta a la posibilidad de ser gobernadora, pero aclaró que su enfoque actual está en representar a los sectores vulnerables y en presentar una alternativa viable en esta elección, que represente a los sectores afectados por las políticas de Milei.
/Inicio Código Embebido/
Cámara alta. Nuevo aumento de senadores: cobrarán más de $10,2 millones a partir de noviembre
En medio de una sesión compleja en el Senado, se aprobó un ajuste salarial para los empleados del Congreso que eleva las dietas de los legisladores de la Cámara alta a más de $10,2 millones en bruto.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Radioinforme 3.