Daddy Yankee participará en la Semana Billboard de la Música Latina 2025

Daddy Yankee fue anunciado como uno de los invitados estelares durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025, información que compartió Billboard el viernes. Este evento, que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el histórico Fillmore Miami Beach, marcará la primera aparición de Yankee en un escenario desde su retiro en 2022.

En esta oportunidad, participará en una conversación exclusiva titulada 'El Poder de la Reinvención', en la cual reflexionará sobre su carrera legendaria y la evolución de su arte. Durante esta sesión íntima, el artista también compartirá detalles sobre su próximo capítulo musical, generando gran expectativa entre sus seguidores.

La noticia se emitió poco después del reciente lanzamiento de su nuevo tema 'Sonríele', que cuenta con un videoclip protagonizado por el reconocido actor Anthony Ramos. Este estreno ha reavivado el interés por la carrera de Yankee, quien ha sido una figura clave en el desarrollo de la música urbana latina.

Desde su creación, la Semana Billboard de la Música Latina se destacó como uno de los eventos más influyentes de la música latina, congregando a figuras prominentes del entretenimiento y la cultura para crear momentos inolvidables. En la programación de este año, se incluyen artistas como Anuel AA, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Guaynaa, Kapo, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Netón Vega, Óscar Maydon, Ozuna, Pablo Alborán y Xavi, entre otros que serán anunciados posteriormente.

Durante más de tres décadas, la Semana Billboard de la Música Latina ha sido considerada el epicentro de la música latina, un espacio en el que Daddy Yankee también hizo historia al participar en la Conferencia Billboard de la Música Latina en 2006 y al ser el primer artista de reguetón en adornar la portada de Billboard.

Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, manifestó: 'Ahora, su regreso marca otro capítulo trascendental en nuestra historia. Su camino de reinvención no sólo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos por igual'.

Este evento coincidirá con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se transmitirán en vivo desde Miami el jueves 23 de octubre a través de Telemundo y Peacock. Las entradas para la Semana Billboard de la Música Latina ya están disponibles en BillboardLatinMusicWeek.com.