Se viene el clásico rosarino: "El ingreso puede ser un punto crítico"

El director provincial de Seguridad en Espectáculos Masivos, Fernando Peverengo, brindó recomendaciones para los hinchas de Rosario Central que asisten al partido en el Gigante de Arroyito. En una entrevista en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Peverengo destacó la importancia de cuidar el evento como una "fiesta deportiva de la provincia de Santa Fe".

"Si nosotros mismos como Santa Fe no lo cuidamos, no nos esperemos que lo vengan a cuidar de afuera", afirmó Peverengo, quien enfatizó que el comportamiento de los asistentes es crucial para garantizar la seguridad en el evento.

El operativo de seguridad contará con 582 policías, un número que Peverengo considera adecuado, aunque reconoció que "no se trata solo de la cantidad de policías, sino de la efectividad del operativo". El director también recordó la reciente violencia en el fútbol argentino, señalando que "situaciones como esa producen tristeza y retroceso en el trabajo que se ha realizado".

Para el partido, las puertas del estadio abrirán tres horas antes del inicio. "La idea es que la fiesta empiece dentro del mismo estadio", explicó Peverengo, quien recomendó a los hinchas ingresar lo más pronto posible para evitar aglomeraciones. Además, advirtió sobre la prohibición de objetos que puedan convertirse en armas contundentes y destaca la colaboración de los clubes en el control del uso de pirotecnia.

Respecto al traslado de los planteles, Peverengo mencionó que la policía estará lista desde las 14:15 para garantizar la seguridad durante este proceso. "Sabemos que el ingreso puede ser un punto crítico, especialmente en un clásico", señaló, haciendo hincapié en la necesidad de una coordinación efectiva para evitar conflictos.

El operativo de seguridad no solo se limita al estadio, sino que se extiende por toda la ciudad. "No se resiente la seguridad pública por un partido de fútbol, es todo lo contrario; volcamos más policías a la calle", concluyó Peverengo, reafirmando el compromiso de mantener un ambiente seguro para todos los asistentes.

Entrevista de Hernán Funes.