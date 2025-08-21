"Se define por detalles", palpitaron Broun y González para el clásico rosarino

Rosario vive la previa de un nuevo clásico y los protagonistas ya empiezan a calentar la semana. En un encuentro con la prensa realizado en un hotel céntrico, Jorge “Fatura” Broun, arquero de Rosario Central, y Carlos “Cocoliso” González, delantero de Newell’s, compartieron sus sensaciones antes del choque que se jugará el sábado en el Gigante de Arroyito.

Ambos coincidieron en que el partido no tiene favoritos y que, como suele ocurrir en este tipo de duelos, se resolverá por pequeños detalles.

“Son partidos que uno siempre espera, porque lo pide la gente y lo exige el club. No hay margen de error: el que menos se equivoque, se lo lleva”, señaló Broun.

En la misma línea, González remarcó que desde que llegó a la Lepra comprendió la magnitud del clásico: “Todos te hacen sentir lo que significa. Sabemos que será muy trabado, que habrá fricción, y que hay que trabajarlo con inteligencia. Sería un error pensar que se gana desde el minuto uno”. También advirtió que Newell’s deberá estar atento en el juego aéreo, donde Central suele sacar ventaja.

El delantero recordó además su experiencia en el último clásico, en el que tuvo una chance clara que Broun le contuvo: “Hoy estoy más preparado. Si me vuelve a quedar, no voy a dudar”.

Ambos equipos llegan al choque con un empate en la última fecha: Newell’s igualó con Defensa y Justicia y Central con Riestra. En la tabla, la Lepra suma seis puntos y se ubica 11º en la Zona A, mientras que el Canalla marcha 5º en la Zona B con siete unidades.

El clásico se jugará el sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito, con la expectativa de una ciudad que volverá a paralizarse durante 90 minutos.

Informe de Estadio 3.