Newell's, con banderazo y orden táctico para el clásico

Una ciudad entera se paraliza cada vez que se acerca el clásico rosarino. Este sábado a las 17:30, Newell’s irá al Gigante de Arroyito con la responsabilidad de algo más que tres puntos: cargará con el peso emocional de miles de hinchas que ven en ese partido mucho más que fútbol.

La previa se vive con intensidad. Este jueves, tras la práctica, el Banderazo llenará de color e ilusión las tribunas de un estadio que ya empieza a latir fuerte. La tradición sigue viva, y el hincha busca hacerse presente no solo en las tribunas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En lo futbolístico, el entrenador Cristian “Ogro” Fabbiani perfila un equipo con intenciones claras. Con Espínola en el arco, una línea de tres con Noguera como último hombre, Lolo a la derecha y Cuesta a la izquierda, Newell’s parece buscar solidez defensiva sin renunciar al juego por bandas. Montero y Ángelo Martino serán los carrileros, en un esquema que apuesta por la amplitud y la intensidad.

El doble cinco, con Ever Banega y David Sotelo, busca equilibrio. Dos mediocampistas que pueden dar lucha y buen manejo. Más arriba, Maroni y Herrera intentarán generar juego por las bandas, mientras que “Cocoliso” González será la referencia ofensiva. Un equipo que mezcla juventud, piernas frescas y una cuota de experiencia.

/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Rosario Fútbol. Más de 500 policías para el operativo de seguridad de Central - Newells El Ministerio de Seguridad dispuso un operativo especial con 582 policías y 250 agentes privados para el clásico del sábado en el Gigante. Las puertas abrirán tres horas antes y se reforzará la vigilancia en traslados y accesos.

/Fin Código Embebido/

Más allá de los nombres, lo importante será cómo se planta Newell’s en la cancha. El clásico no entiende de táctica cuando se juega con el corazón en la mano. Pero si ese corazón puede ir acompañado de orden, intensidad y convicción, mucho mejor.

El pueblo leproso está ilusionado. Porque en los clásicos, cada detalle cuenta y este puede ser el impulso anímico que haga la diferencia.

Informe de Estadio 3.