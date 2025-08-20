En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Cerro Porteño

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

Newell's, con banderazo y orden táctico para el clásico

La previa se vive con intensidad. Este jueves, tras la práctica, el tradicional ritual rojinegro unirá al plantel y a hinchas. Mientras, Fabbiani afina “el once” con línea de 5 y “Cocoliso” de punta.     

20/08/2025 | 19:08Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Newell's: Fabbiani busca seguir sumando solidez para visitar a Central.

  1. Audio. ¿Cómo se prepara Newell's para el clásico del sábado?

    Estadio 3

    Episodios

Una ciudad entera se paraliza cada vez que se acerca el clásico rosarino. Este sábado a las 17:30, Newell’s irá al Gigante de Arroyito con la responsabilidad de algo más que tres puntos: cargará con el peso emocional de miles de hinchas que ven en ese partido mucho más que fútbol.

La previa se vive con intensidad. Este jueves, tras la práctica, el Banderazo llenará de color e ilusión las tribunas de un estadio que ya empieza a latir fuerte. La tradición sigue viva, y el hincha busca hacerse presente no solo en las tribunas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En lo futbolístico, el entrenador Cristian “Ogro” Fabbiani perfila un equipo con intenciones claras. Con Espínola en el arco, una línea de tres con Noguera como último hombre, Lolo a la derecha y Cuesta a la izquierda, Newell’s parece buscar solidez defensiva sin renunciar al juego por bandas. Montero y Ángelo Martino serán los carrileros, en un esquema que apuesta por la amplitud y la intensidad.

El doble cinco, con Ever Banega y David Sotelo, busca equilibrio. Dos mediocampistas que pueden dar lucha y buen manejo. Más arriba, Maroni y Herrera intentarán generar juego por las bandas, mientras que “Cocoliso” González será la referencia ofensiva. Un equipo que mezcla juventud, piernas frescas y una cuota de experiencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más allá de los nombres, lo importante será cómo se planta Newell’s en la cancha. El clásico no entiende de táctica cuando se juega con el corazón en la mano. Pero si ese corazón puede ir acompañado de orden, intensidad y convicción, mucho mejor.

El pueblo leproso está ilusionado. Porque en los clásicos, cada detalle cuenta y este puede ser el impulso anímico que haga la diferencia.

Informe de Estadio 3

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho