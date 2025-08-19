En vivo

Estadio 3 Notas

Designaron al árbitro de campo y del VAR para el clásico rosarino

La ciudad de Rosario vive los días previos al partido que paraliza corazones. Con las designaciones arbitrales confirmadas y un operativo de seguridad definido, Central y Newell’s ultiman detalles.   

19/08/2025 | 18:45Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico Central-Newell's.

La ciudad de Rosario ya vive los días más intensos de su calendario futbolístico: este sábado, a las 17:30, Rosario Central y Newell’s se enfrentarán en una nueva edición del clásico en el estadio Gigante de Arroyito.

En la previa del esperado encuentro, se confirmaron los árbitros que impartirán justicia tanto en el campo como desde la tecnología: Darío Herrera será el juez principal por primera vez en este cotejo, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El partido encuentra a ambos equipos con necesidades, pero en contextos distintos. Central llega tras empatar en casa con Deportivo Riestra en un encuentro que dejó sabor a poco, mientras que Newell’s, con un equipo alternativo, igualó como visitante ante Defensa y Justicia, sumando un punto valioso con varios titulares descansados.

Tanto “canallas” como “leprosos” ya comenzaron la preparación final con la mayoría de sus planteles disponibles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe desplegará un operativo de seguridad que contará con 582 agentes concentrados en el Gigante de Arroyito y sus inmediaciones el día del partido. Pero la logística comenzará antes: 80 efectivos más se sumarán para custodiar el tradicional banderazo del jueves en el Coloso Marcelo Bielsa, otro momento de alta convocatoria e fervor.

La coordinación de este dispositivo se definió este martes en una reunión en la sede de Gobierno en Rosario. El encuentro fue encabezado por Fernando Peverengo, director de Seguridad en Eventos Masivos, y Gustavo Velázquez, coordinador de la misma área.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También participaron los gerentes de los clubes, Javier Soler (Central) y Horacio Aguilera (Newell’s), junto a Ezequiel Brocchi, subsecretario de Control Municipal, y el comisario Luciano Ortellado, de la Oficina Operativa de Espectáculos Deportivos.

