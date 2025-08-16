En vivo

A Central se le escapó en el final: 1 a 1 ante Riestra previo al clásico

El "Canalla" lo ganaba por la mínima -gol tempranero de Veliz- durante casi todo el partido, pero a 5' del cierre un penal finito para el visitante empardó el resultado. Con dudas, se viene Newell's. 

16/08/2025 | 20:30Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Rosario Central vs. Deportivo Riestra. Fecha 5. Torneo Clausura. Liga Profesional.

FOTO: Rosario Central vs. Deportivo Riestra. Fecha 5. Torneo Clausura. Liga Profesional.

FOTO: Rosario Central vs. Deportivo Riestra. Fecha 5. Torneo Clausura. Liga Profesional.

