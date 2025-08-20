Central y la búsqueda de su identidad de cara al clásico

Rosario Central se enfrenta este sábado a algo más que un clásico: se enfrenta a sí mismo. El equipo de Ariel Holan llega con el desafío de recuperar lo que, quizás, más le cuesta recuperar a un equipo de fútbol: la identidad.

Cinco fechas, tres esquemas tácticos distintos y demasiadas preguntas sin respuesta. El “Canalla” no logra reencontrarse con ese volumen de juego que lo llevó a sumar 35 puntos, a ser un equipo confiable, competitivo, sólido en casa (todo en el primer semestre).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lejos está aquel Central que hacía del Gigante un bastión infranqueable. Hoy, ese mismo escenario fue testigo de empates que dejaron sabor amargo frente a Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Riestra.

El sueño de potenciar una base con las incorporaciones de jerarquía como Ángel Di María y el regreso de Alejo Vélez, se fue desdibujando en la realidad de un torneo que no perdona. Porque el fútbol, como la memoria, es selectivo: premia al que sostiene una idea, castiga al que duda.

Holan lo sabe. Probó romper el doble cinco, ingresar a Copetti, buscar otras alternativas con O’Connor, pero el equipo no responde. La falta de conexión entre líneas, la poca claridad ofensiva y la intermitencia de nombres como Campaz y Malcorra hacen que Rosario Central no logre ser ni sombra de lo que fue. Pero hay una luz: Alejo Vélez. En los últimos partidos, mostró signos de volver a ser ese jugador que se fue del club dejando huella. Y quizás desde ahí se pueda reconstruir algo.

/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Rosario Fútbol. Más de 500 policías para el operativo de seguridad de Central - Newells El Ministerio de Seguridad dispuso un operativo especial con 582 policías y 250 agentes privados para el clásico del sábado en el Gigante. Las puertas abrirán tres horas antes y se reforzará la vigilancia en traslados y accesos.

/Fin Código Embebido/

El regreso de Navarro al mediocampo puede ser el guiño del pasado que le permita a Holan encontrar una fórmula más confiable. A veces, para avanzar, hay que mirar atrás. El clásico es una prueba emocional, táctica y espiritual. No hay margen para especular. Es el partido donde hay que ser, no parecer.

Rosario Central tiene con qué. Jugadores de jerarquía, experiencia y una hinchada que exige, sí, pero que también empuja como pocas. Lo que falta es reencontrarse con una idea, volver a ser equipo. El clásico puede ser el punto de quiebre. Ojalá Holan y los suyos entiendan que en estos partidos no alcanza con jugar: hay que convencer.

Informe de Estadio 3.