Deportes

Se agotaron las entradas: el Gigante de Arroyito estará lleno para el clásico

En menos de una hora, los socios de Rosario Central agotaron todas las entradas disponibles para el partido ante Newell’s, que se jugará este sábado en el Gigante de Arroyito.

20/08/2025 | 15:18Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El encuentro comenzará a las 17:30hs.

La expectativa por el clásico entre Rosario Central y Newell’s alcanzó su punto máximo: en menos de una hora, los socios Canallas agotaron la totalidad de los lugares disponibles para el partido que se jugará este sábado en el Gigante de Arroyito. La noticia fue confirmada por el propio club a través de sus redes sociales.

La venta de entradas, que había comenzado este miércoles a través de la plataforma Deportick, incluía la reserva de populares y la venta de un remanente de plateas Cordiviola para socios a $40.000.

Cada usuario podía gestionar hasta 3 entradas por cuenta, realizando el procedimiento de a una entrada por vez. Además, los menores de 6 años ingresan únicamente con su carnet, mientras que todos los socios a partir de esa edad debían reservar popular o comprar platea.

Con las localidades agotadas, el estadio se prepara para vivir un clásico con su capacidad completa el próximo sábado desde 17:30. Transmite desde las 13:30, Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con las entradas para el clásico? Los socios de Rosario Central agotaron todas las entradas disponibles en menos de una hora.

¿Quién confirmó la venta de entradas? La noticia fue confirmada por el propio club a través de sus redes sociales.

¿Cuándo comenzó la venta de entradas? La venta comenzó el miércoles 20 de agosto a través de la plataforma Deportick.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? El partido se jugará en el Gigante de Arroyito.

¿A qué hora está programado el clásico? El clásico está programado para el próximo sábado a las 17:30.

