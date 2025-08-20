Se agotaron las entradas: el Gigante de Arroyito estará lleno para el clásico

La expectativa por el clásico entre Rosario Central y Newell’s alcanzó su punto máximo: en menos de una hora, los socios Canallas agotaron la totalidad de los lugares disponibles para el partido que se jugará este sábado en el Gigante de Arroyito. La noticia fue confirmada por el propio club a través de sus redes sociales.

La venta de entradas, que había comenzado este miércoles a través de la plataforma Deportick, incluía la reserva de populares y la venta de un remanente de plateas Cordiviola para socios a $40.000.

Cada usuario podía gestionar hasta 3 entradas por cuenta, realizando el procedimiento de a una entrada por vez. Además, los menores de 6 años ingresan únicamente con su carnet, mientras que todos los socios a partir de esa edad debían reservar popular o comprar platea.

Con las localidades agotadas, el estadio se prepara para vivir un clásico con su capacidad completa el próximo sábado desde 17:30. Transmite desde las 13:30, Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.