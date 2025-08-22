En vivo

Cómo murieron los policías en Salta: la autopsia reveló detalles escalofriantes

La mujer recibió un disparo que le atravesó la aorta, mientras que el hombre falleció por un tiro en la cabeza.

22/08/2025 | 08:27Redacción Cadena 3

FOTO: Muerte de policías en Salta: revelaron cómo murieron los dos efectivos y cuál es la principal hipótesis

  1.

    Audio. Cómo murieron los policías en Salta: la autopsia reveló detalles escalofriantes

    Siempre Juntos

    Episodios

La autopsia a los dos policías que fueron hallados muertos en la provincia de Salta confirmó que la mujer recibió un disparo que le atravesó la aorta, mientras que el hombre falleció por un tiro en la cabeza.

Los efectivos de la División Drogas Peligrosas de Orán fueron hallados dentro de una vivienda. La joven, de 27 años, falleció en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado en código rojo al hospital local, donde finalmente murió.

Durante la jornada del jueves se llevó a cabo la autopsia correspondiente en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán y la misma determinó cómo murió cada uno de los involucrados.

El agente masculino recibió un tiro en la cabeza, con orificio de entrada en el parietal derecho y salida en el izquierdo. Mientras que la mujer sufrió un shock hipovolémico fulminante luego de ser alcanzada por un disparo en la aorta.

Frente a este escenario, los primeros indicios refuerzan que la principal hipótesis es la de un femicidio seguido de suicidio, motivo por el cual la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo activó el protocolo de perspectiva de género.

Aunque no se descarta ninguna conjetura, dichas pericias indican que “el tipo de herida que presentaba el agente suele asociarse a casos de posible suicidio”.

Para garantizar la transparencia del caso, la Policía Federal es la encargada de llevar a cabo los procedimientos. Tras los hallazgos se hizo el levantamiento de evidencias y el secuestro de armas de fuego.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Salta? Dos policías fueron hallados muertos con disparos de arma de fuego en su vivienda.

¿Cómo murieron? La mujer recibió un disparo en la aorta, mientras que el hombre fue herido en la cabeza.

¿Quiénes son los involucrados? Los efectivos pertenecían a la División Drogas Peligrosas de Orán.

¿Cuál es la hipótesis principal? Se investiga un posible femicidio seguido de suicidio, activando el protocolo de perspectiva de género.

¿Qué se hizo tras el hallazgo? La Policía Federal realizó el levantamiento de evidencias y secuestro de armas de fuego.

[Fuente: Noticias Argentinas]

