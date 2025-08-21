En vivo

Deportes

Godoy Cruz no pudo, perdió con Mineiro y quedó afuera de la Sudamericana

El “Tomba” cayó 1-0 ante el conjunto brasileño en Mendoza. El global terminó 3-1 a favor del “Galo”. 

21/08/2025 | 20:56Redacción Cadena 3

FOTO: Godoy Cruz cayó con el Mineiro.

Godoy Cruz no pudo, perdió con el Atlético Mineiro y quedó afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final.

El “Tomba” cayó 1-0 ante el conjunto brasileño en Mendoza por el gol de Natanael. La ida había sido 2-1 para el Mineiro por lo que el global terminó 3-1 a favor del “Galo”.

El único gol del partido fue convertido por el defensor Natanael, con un buen remate a los dos minutos del segundo tiempo.

Godoy Cruz tuvo su primera oportunidad a los dos minutos, con una mano clara del defensor Vitor Hugo dentro del área que generó un penal, anulado a instancias del VAR con mucha polémica.

A los 21 minutos, el volante Roberto Fernández remató fuerte desde una posición lejana al borde del área, con un tiro que fue a las manos del arquero Éverson.

En 29 minutos, el extremo Santino Andino desbordó por el costado izquierdo y puso un centro al segundo palo, que hubiera sido de mucho peligro de no ser por el achique y desvió con el cuerpo de Éverson.

El “Tomba” tuvo su llegada más clara de la primera mitad a los 36 minutos, cuando Andino recibió por izquierda, cerca del borde del área, enganchó hacia la pierna derecha y puso un centro al segundo poste, que se cerró por el efecto y fue desviado al córner por el guardameta de 35 años.

La visita abrió el marcador en su primera llegada. A los dos minutos del complemento, tras una serie de remates bloqueados, el lateral derecho Natanael definió de primera desde el costado derecho del área, con un tiro con el empeine que entró bajo, por el poste derecho del arquero Franco Petroli.

Godoy Cruz no tuvo situaciones de gol en el segundo tiempo hasta los 28 minutos. Un centro atrás desde la izquierda del extremo Santino Andino le llegó al defensor Lucas Arce, que remató fuerte y de primera desde la medialuna del área, con un tiro que se fue desviado por el poste derecho de Éverson.

El local volvió a acercarse al descuento a los 37 minutos de la segunda etapa. El volante Guillermo “Pol” Fernández avanzó por el costado derecho y puso un centro al segundo poste, que cambió su trayectoria por un desvío y entraba por el primer palo, de no ser por la gran reaccionó y atajada de Éverson.

En el sexto minuto de descuento, tras la revisión en el VAR, el árbitro Felipe González expulsó al volante Walter Montoya, por un manotazo en la cara al volante ecuatoriano Alan Franco.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrentará a Godoy Cruz?
Atlético Mineiro de Brasil.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?
Este jueves a las 19 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Feliciano Gambarte, Mendoza.

¿Qué árbitro dirigirá el partido?
El árbitro será Felipe González de Chile.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida?
Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

