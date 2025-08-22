Caos en aeropuertos por paro de controladores aéreos: ¿cómo afecta a los vuelos?

Un paro de controladores aéreos, impulsado por el gremio ATEPSA, ha generado un verdadero caos en los aeropuertos argentinos este viernes, afectando a miles de pasajeros y alterando los itinerarios de las principales aerolíneas del país.

La medida de fuerza, que se extenderá en franjas horarias de 13 a 16 y de 19 a 22, ha provocado cancelaciones, reprogramaciones y demoras en vuelos de cabotaje y regionales, dejando a los viajeros en un estado de incertidumbre.

Aerolíneas Argentinas: Más de 8.000 pasajeros afectados

Aerolíneas Argentinas informó que, solo en la franja de 13 a 16 horas, se cancelaron 28 vuelos y se reprogramaron 43, impactando a más de 8.000 pasajeros.

“Al momento, se continúa trabajando para minimizar el impacto de la franja de las 19 a 22 hs, que dejará más vuelos afectados”, indicó la compañía en un comunicado.

La aerolínea advirtió que los horarios de arribos y partidas podrían verse alterados durante toda la jornada, por lo que recomendó a los pasajeros estar atentos a las notificaciones enviadas al correo registrado en la reserva o consultar a través de agencias de turismo, la aplicación móvil (disponible en iOS y Android) o el sitio web aerolineas.com.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluyó el comunicado.

Aeroparque, epicentro del caos

En el Aeroparque Jorge Newbery, la situación es crítica. Desde las 13 horas, las pantallas comenzaron a mostrar en letras rojas las cancelaciones de vuelos a destinos como Mendoza (12:55), Bahía Blanca (13:10), Córdoba (12:15), San Rafael (13:30), Paraná (13:40), San Pablo (13:40), Viedma (14:55) y Santiago del Estero (17:30), entre otros.

En total, 28 servicios fueron cancelados y 43 reprogramados. En Córdoba, la situación no es mejor: cinco vuelos están demorados, seis cancelados y dos presentan demoras adicionales.

La voz del gremio: “Hace 12 meses que no recibimos pauta salarial”

Viviana Traverso, delegada de ATEPSA, explicó en diálogo con Cadena 3 Argentina las razones detrás de la medida: “De 13 a 16 y de 19 a 22, hora local, se cancelan todos los despegues. Se mantienen los sobrevuelos, los arribos, los aviones sanitarios y los que están en emergencia. Esto se repite los días pares hasta fin de mes: domingo, martes, jueves y sábado.”

Traverso señaló que el paro responde a la falta de respuestas en las negociaciones salariales: “Hace casi 12 meses que no recibimos ninguna pauta salarial. Si bien la inflación ya bajó bastante, todo sigue subiendo y menos nuestro sueldo. Pasaron dos conciliaciones obligatorias, lo cual está bastante fuera de lo ortodoxo.”

Impacto en otras aerolíneas

LATAM también se vio afectada por las medidas gremiales, advirtiendo posibles demoras y reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina para el viernes 22 y el domingo 24 de agosto.

Para mitigar el impacto, la compañía habilitó cambios de fecha o vuelo sin costo adicional en la misma ruta, ofreciendo flexibilidad a los pasajeros para reprogramar sus viajes.

JetSMART Airlines, por su parte, confirmó que algunos de sus vuelos podrían verse afectados y anunció medidas para minimizar las molestias.

“La aerolínea ha implementado todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto, ofreciendo opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre de 2025. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto a través de ‘Administra tu vuelo’ en el sitio web”, detallaron, asegurando una coordinación constante con las autoridades aeroportuarias.

Flybondi, la aerolínea low cost, no quedó exenta del impacto. La compañía canceló 10 vuelos, reprogramó más de 35 y reportó 7.000 pasajeros afectados.

“Flybondi lamenta las molestias ocasionadas por estas medidas de fuerza que fueron adoptadas sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”, expresó en un comunicado, destacando su esfuerzo por ajustar la programación para minimizar las consecuencias.

Un panorama incierto para los viajeros

Con miles de pasajeros varados o enfrentando cambios de última hora, las aerolíneas instan a los viajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a gestionar sus reservas con antelación.

La medida de fuerza de ATEPSA, que se extenderá a los días pares hasta fin de mes, promete seguir alterando los planes de viaje, dejando un escenario de incertidumbre en los aeropuertos argentinos.