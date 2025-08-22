FOTO: Pampita confesó cuál es su tratamiento estético favorito y lo reveló en un programa

Carolina "Pampita" Ardohaín es una de las mujeres más bellas del país y cuida mucho su estética. Según reveló durante la conducción de "Los 8 Escalones" hay un tratamiento que le encanta realizarse y que lo hace bastante seguido ya que lo tiene muy al alcance.

Una de las preguntas del programa hacía referencia al blanqueamiento dental, un tratamiento que ella se hace habitualmente con su hermano Guillermo, que trabaja como odontólogo. "Según el informe global realizado por Sunstar en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?", preguntó la modelo.

“Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”, reveló la modelo, que se caracteriza por mostrar siempre su sonrisa, inclusive en momentos en los que no la está pasando bien.

“Estos números se desprenden de las respuestas proporcionadas por los mil argentinos que encuestaron acerca de sus hábitos dentales. Se les preguntó ‘si pudieras tener un nuevo tratamiento dental para mejorar tu sonrisa, ¿cuál sería?’. Y la gente que contestaba ‘el blanqueamiento’ fue la ganadora. Pero había muchas otras preguntas, digo para compensar, porque si no, los confundo con esto”, explicó Pampita.

“Cosas que respondían: ‘también quiero enderezar los dientes’, o ‘quiero un implante dental’, o ‘quiero carillas dentales’. Otros querían un ‘empaste blanco’, otros ‘reparar sus dientes’, y otros decían ‘nada, estoy contento con mis dientes’. Había muchas respuestas. Pero había un porcentaje que era mayor, el del blanqueamiento, que ganó”, agregó.

Después quiso saber si alguno de los participantes se lo había hecho alguna vez y les recomendó que visitaran a su hermano: “¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez? Tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes. Tengo uno bueno para recomendarte, que es mi hermano y no duele nada”.